Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Стала відома кількість безробітних українців, — деталі arrow

Стала відома кількість безробітних українців, — деталі

13 листопада 2024 06:42
Галина Остаповець - Журналіст
Скільки безробітних в Україні - названа цифра - новини
Юлія Жовтяк та Галина Остаповець. Фото: Скріншот відео
Галина Остаповець - Журналіст

За даними Нацбанку і Міністерства економіки на сьогоднішній день рівень безробіття в Україні сягає 18%. До війни ця цифра становила 9,2-9,9%. Нинішні показники є високими як у порівнянні із довоєнним періодом, так із показниками країн Європи. Там цифра безробіття становить 7-9%.

Про це Новини.LIVE розповіла директор Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк.

Читайте також:

"Непроста ситуація в Україні з точку зори безробіття і структурного безробіття. 18% — високий показник, якщо порівнювати його із довоєнним рівнем. У країнах Європи 7-9%, є й менші. Але враховуючи велику кількість українців працездатного віку, які виїхали за кордон, мобілізацію – ми маємо дуже структурне безробіття", — наголосила Жовтяк. 

Загалом, за її словами, наразі на обліку безробітних нараховується 115 тисяч осіб. Із них 80% — жінки і 20% — чоловіки. Хоча до 22-го року тримався баланс на рівні – 55% жінки і 45% — чоловіки.

"Працюємо над працевлаштуванням людей. Враховуючи, що у нас переважна більшість жінок, пропонуємо різноманітні програми перенавчання та перекваліфікації. Наприклад, по ВПО, працюємо над тим, щоб окрім заробітної плати, роботодавці пропонували можливість сплати за оренду житла, проїзд на роботу", — наголосила Жовтяк.  

Окрім цього з початку року до Служби зайнятості звернулося півмільйона українців. До війни ця цифра була більша. Наразі зайнятістю забезпечені майже 300 тисяч осіб. 

Нагадаємо, за словами заступниці міністра економіки Тетяни Бережної, близько восьми мільйонів українців не працюють і не шукають роботу. У Міністерстві економіки перелічили, які категорії громадян входять в це число. 

Окрім того, перша леді України Олена Зеленська розповіла, що в Україні досі спостерігається великий розрив в оплаті праці чоловіків та жінок. Проте за останні п'ять років показник зменшився до 18,6%.

Україна українці центр зайнятості безробітній безробіття

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:19 На Одещині витік газу забрав життя чоловіка

09:17 Росіяни обстріляли об'єкти інфраструктури у Запоріжжі

09:15 Трамп призначає на посади прихильників Києва, — Politico

Термінова новина

09:11 РФ вперше за довгий час завдала комбінованого удару по Києву

09:04 Пільга чи субсидія — який вид допомоги обрати

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

09:03 Коли в Україні можуть відбутися вибори — ЗМІ назвали дату

09:02 Вакансії у фонді Притули — кого шукають у листопаді 2024 року

08:59 У Києві обікрали студента — як суд покарав зловмисника

08:52 Сирський показав, як ЗСУ б'ють по окупантах — відео

08:37 Рому очолить фахівець, який завершив тренерську кар'єру

09:19 На Одещині витік газу забрав життя чоловіка

09:17 Росіяни обстріляли об'єкти інфраструктури у Запоріжжі

09:15 Трамп призначає на посади прихильників Києва, — Politico

Термінова новина

09:11 РФ вперше за довгий час завдала комбінованого удару по Києву

09:04 Пільга чи субсидія — який вид допомоги обрати

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

09:03 Коли в Україні можуть відбутися вибори — ЗМІ назвали дату

09:02 Вакансії у фонді Притули — кого шукають у листопаді 2024 року

08:59 У Києві обікрали студента — як суд покарав зловмисника

08:52 Сирський показав, як ЗСУ б'ють по окупантах — відео

08:37 Рому очолить фахівець, який завершив тренерську кар'єру

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

10 листопада 2024

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

Text

08:00 Зустріч Байдена та Трампа й ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

Text

07:50 Устенко попередив про загрози у разі зменшення допомоги США

Text

07:32 За гроші на метро можна виробити 1,15 млн дронів, — Бахматов

12 листопада 2024
Text

22:47 Депутат пояснив, чи потрібно розбудовувати метро у Києві

Text

22:09 Бахматов назвав, чому бюджет Києва не відповідає воєнному часу

Text

19:33 Нардеп відреагувала на заяву щодо термінів відновлення будинків

Text

19:16 Бюджет Києва-2025 та плани Кличка — ефір Київський час

Text

18:40 Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги під час війни

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

Text

17:59 Заява Макрона та зміни в ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Скільки коштів щомісяця втрачає Україна — відповідь нардепки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку

4 листопада 2024

06:05Тисяча вам не прийде  — що не так з Національним кешбеком