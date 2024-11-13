Скільки безробітних в Україні - названа цифра - новини

Юлія Жовтяк та Галина Остаповець. Фото: Скріншот відео

За даними Нацбанку і Міністерства економіки на сьогоднішній день рівень безробіття в Україні сягає 18%. До війни ця цифра становила 9,2-9,9%. Нинішні показники є високими як у порівнянні із довоєнним періодом, так із показниками країн Європи. Там цифра безробіття становить 7-9%.

Про це Новини.LIVE розповіла директор Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк.

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"Непроста ситуація в Україні з точку зори безробіття і структурного безробіття. 18% — високий показник, якщо порівнювати його із довоєнним рівнем. У країнах Європи 7-9%, є й менші. Але враховуючи велику кількість українців працездатного віку, які виїхали за кордон, мобілізацію – ми маємо дуже структурне безробіття", — наголосила Жовтяк.

Загалом, за її словами, наразі на обліку безробітних нараховується 115 тисяч осіб. Із них 80% — жінки і 20% — чоловіки. Хоча до 22-го року тримався баланс на рівні – 55% жінки і 45% — чоловіки.

"Працюємо над працевлаштуванням людей. Враховуючи, що у нас переважна більшість жінок, пропонуємо різноманітні програми перенавчання та перекваліфікації. Наприклад, по ВПО, працюємо над тим, щоб окрім заробітної плати, роботодавці пропонували можливість сплати за оренду житла, проїзд на роботу", — наголосила Жовтяк.

Окрім цього з початку року до Служби зайнятості звернулося півмільйона українців. До війни ця цифра була більша. Наразі зайнятістю забезпечені майже 300 тисяч осіб.

Нагадаємо, за словами заступниці міністра економіки Тетяни Бережної, близько восьми мільйонів українців не працюють і не шукають роботу. У Міністерстві економіки перелічили, які категорії громадян входять в це число.

Окрім того, перша леді України Олена Зеленська розповіла, що в Україні досі спостерігається великий розрив в оплаті праці чоловіків та жінок. Проте за останні п'ять років показник зменшився до 18,6%.