Скільки в Україні безробітних — дані Мінекономіки

Чоловік тримає трудову книжку. Фото: Пенсійний фонд України

Близько восьми мільйонів українців не працюють і не шукають роботу. У Міністерстві економіки перелічили, які категорії громадян входять в це число.

Про це повідомило видання "Укрінформ" із посиланням на заступницю міністра економіки Тетяну Бережну у четвер, 7 листопада.

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Під час виступу на Київському економічному міжнародному форумі 7 листопада заступниця міністра економіки Тетяна Бережна заявила, що одним із пріоритетних завдань уряду є повернення на ринок праці економічно неактивних українців. За даними Мінекономіки, станом на сьогодні в країні нараховується близько восьми мільйонів.

"В Україні зараз приблизно вісім мільйонів економічно неактивного населення. Це люди, які не шукають роботу з різних причин. Серед них — особи з інвалідністю, ветерани, які не знайшли себе на ринку праці, жінки, які не можуть поєднувати виконання сімейних і робочих обов'язків", — пояснила Бережна.

За словами заступниці міністра економіки, величезна концентрація зусиль держави має бути спрямована на те, щоб "активувати ці групи населення".

Також Бережна нагадала, що уряд, громадський сектор та міжнародні партнери розробили та впровадили багато програм для стимулювання українців ставати більш конкурентоспроможними на ринку праці.

Нагадаємо, в Україні підвищили мінімальний рівень підтримки громадян, які є офіційними безробітними. З жовтня 2024 року деяким українцям виплачуватимуть на близько 1 тисячу гривень більше.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Німеччині влада має намір запровадити жорсткі умови для надання соціальної допомоги, відомої як Bürgergeld — "гроші для громадян" — тим, хто не працює. Уряд країни схвалив відповідний проєкт закону.