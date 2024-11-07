Сколько в Украине безработных — данные Минэкономики

Человек держит трудовую книжку. Фото: Пенсионный фонд Украины

Около восьми миллионов украинцев не работают и не ищут работу. В Министерстве экономики перечислили, какие категории граждан входят в это число.

Об этом сообщило издание "Укринформ" со ссылкой на замминистра экономики Татьяну Бережную в четверг, 7 ноября.

Читайте также:

Сколько в Украине безработных

Во время выступления на Киевском экономическом международном форуме 7 ноября заместитель министра экономики Татьяна Бережная заявила, что одной из приоритетных задач правительства является возвращение на рынок труда экономически неактивных украинцев. По данным Минэкономики, по состоянию на сегодня в стране насчитывается около восьми миллионов.

"В Украине сейчас примерно восемь миллионов экономически неактивного населения. Это люди, которые не ищут работу по разным причинам. Среди них — лица с инвалидностью, ветераны, которые не нашли себя на рынке труда, женщины, которые не могут совмещать выполнение семейных и рабочих обязанностей", — пояснила Бережная.

По словам заместителя министра экономики, огромная концентрация усилий государства должна быть направлена на то, чтобы "активировать эти группы населения".

Также Бережная напомнила, что правительство, общественный сектор и международные партнеры разработали и внедрили много программ для стимулирования украинцев становиться более конкурентоспособными на рынке труда.

Напомним, в Украине повысили минимальный уровень поддержки граждан, являющихся официальными безработными. С октября 2024 года некоторым украинцам будут выплачивать на около 1 тысячу гривен больше.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Германии власти намерены ввести жесткие условия для предоставления социальной помощи, известной как Bürgergeld — "деньги для граждан" — неработающим. Правительство страны одобрило соответствующий проект закона.