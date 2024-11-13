Сколько безработных в Украине - названа цифра - новости

Юлия Жовтяк и Галина Остаповец. Фото: Скриншот видео

По данным Нацбанка и Министерства экономики, на сегодняшний день уровень безработицы в Украине достигает 18%. До войны эта цифра составила 9,2–9,9%. Нынешние показатели высоки как по сравнению с довоенным периодом, так и с показателями стран Европы. Там цифра безработицы составляет 7-9%.

Об этом Новини.LIVE рассказала директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк.

Читайте также:

"Непростая ситуация в Украине с точки зрения безработицы и структурной безработицы. 18% — высокий показатель, если сравнивать его с довоенным уровнем. В странах Европы 7-9%, есть и меньше. Но учитывая большое количество украинцев трудоспособного возраста, выехавших за границу , мобилизацию — мы имеем очень структурную безработицу", — подчеркнула Жовтяк.

В целом, по ее словам, на учете безработных насчитывается 115 тысяч человек. Из них 80% — женщины и 20% — мужчины. Хотя до 22 года держался баланс на уровне – 55% женщины и 45% – мужчины.

"Работаем над трудоустройством людей. Учитывая, что у нас подавляющее большинство женщин, предлагаем разнообразные программы переобучения и переквалификации. Например, по ВПЛ работаем над тем, чтобы кроме заработной платы, работодатели предлагали возможность оплаты за аренду жилья, проезд на работу", — отметила Жовтяк.

Кроме этого, с начала года в Службу занятости обратилось полмиллиона украинцев. До войны эта цифра была больше. В настоящее время занятостью обеспечены почти 300 тысяч человек.

Напомним, по словам заместителя министра экономики Татьяны Бережной, около восьми миллионов украинцев не работают и не ищут работу. В Министерстве экономики перечислили, какие категории граждан входят в это число.

Кроме того, первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что в Украине по-прежнему наблюдается большой разрыв в оплате труда мужчин и женщин. Однако за последние пять лет показатель снизился до 18,6%.