Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Стало известно количество безработных украинцев, — подробности arrow

Стало известно количество безработных украинцев, — подробности

13 ноября 2024 06:42
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист
Сколько безработных в Украине - названа цифра - новости
Юлия Жовтяк и Галина Остаповец. Фото: Скриншот видео
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист

По данным Нацбанка и Министерства экономики, на сегодняшний день уровень безработицы в Украине достигает 18%. До войны эта цифра составила 9,2–9,9%. Нынешние показатели высоки как по сравнению с довоенным периодом, так и с показателями стран Европы. Там цифра безработицы составляет 7-9%.

Об этом Новини.LIVE рассказала директор Государственного центра занятости Юлия Жовтяк.

Читайте также:

"Непростая ситуация в Украине с точки зрения безработицы и структурной безработицы. 18% — высокий показатель, если сравнивать его с довоенным уровнем. В странах Европы 7-9%, есть и меньше. Но учитывая большое количество украинцев трудоспособного возраста, выехавших за границу , мобилизацию — мы имеем очень структурную безработицу", — подчеркнула Жовтяк.

В целом, по ее словам, на учете безработных насчитывается 115 тысяч человек. Из них 80% — женщины и 20% — мужчины. Хотя до 22 года держался баланс на уровне – 55% женщины и 45% – мужчины.

"Работаем над трудоустройством людей. Учитывая, что у нас подавляющее большинство женщин, предлагаем разнообразные программы переобучения и переквалификации. Например, по ВПЛ работаем над тем, чтобы кроме заработной платы, работодатели предлагали возможность оплаты за аренду жилья, проезд на работу", — отметила Жовтяк.

Кроме этого, с начала года в Службу занятости обратилось полмиллиона украинцев. До войны эта цифра была больше. В настоящее время занятостью обеспечены почти 300 тысяч человек.

Напомним, по словам заместителя министра экономики Татьяны Бережной, около восьми миллионов украинцев не работают и не ищут работу. В Министерстве экономики перечислили, какие категории граждан входят в это число.

Кроме того, первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что в Украине по-прежнему наблюдается большой разрыв в оплате труда мужчин и женщин. Однако за последние пять лет показатель снизился до 18,6%.

Украина украинцы центр занятости безработный безработица

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:02 Мужчина получил штраф за необновление данных — что решил суд

Text

08:00 Встреча Байдена и Трампа и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Text

07:50 Устенко предупредил об угрозах при уменьшении помощи США

Text

07:32 За деньги на метро можно выработать 1,15 млн дронов, — Бахматов

07:31 Уклонист пытался обжаловать наказание — что решил суд

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

07:26 В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

07:26 Киевлян предупредили о превентивных отключениях света

07:03 Слово "получать" — языковеды объяснили, как сказать на украинском

07:02 Выдача вещевого имущества в ВСУ — что дает из вещей государство

07:01 Клиент ПриватБанка продал квартиру и потерял счет — причина

08:02 Мужчина получил штраф за необновление данных — что решил суд

07:31 Уклонист пытался обжаловать наказание — что решил суд

07:26 В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

07:26 Киевлян предупредили о превентивных отключениях света

07:03 Слово "получать" — языковеды объяснили, как сказать на украинском

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

07:02 Выдача вещевого имущества в ВСУ — что дает из вещей государство

07:01 Клиент ПриватБанка продал квартиру и потерял счет — причина

Эксклюзив

06:42 Стало известно количество безработных украинцев, — подробности

06:41 В Киеве с утра объявили воздушную тревогу

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

10 ноября 2024

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

Text

08:00 Встреча Байдена и Трампа и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Text

07:50 Устенко предупредил об угрозах при уменьшении помощи США

Text

07:32 За деньги на метро можно выработать 1,15 млн дронов, — Бахматов

12 ноября 2024
Text

22:47 Депутат объяснил, нужно ли строить метро в Киеве

Text

22:09 Бахматов назвал, почему бюджет Киева не отвечает военному времени

Text

19:33 Нардеп отреагировала на заявление о сроках восстановления домов

Text

19:16 Бюджет Киева-2025 и планы Кличко — эфир Киевское время

Text

18:40 Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги во время войны

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

Text

17:59 Заявление Макрона и изменения в ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Сколько средств ежемесячно теряет Украина — ответ нардепа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке

4 ноября 2024

06:05Тысяча вам не придет — что не так с Национальным кэшбеком