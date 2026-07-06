ССО України атакували Омський НПЗ за 2500 кілометрів від кордону

Пожежа на Омському НПЗ. Фото: кадр з відео

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Українські військові успішно атакували останній з 11 найбільших виробників автомобільного палива в Росії, а саме Омський нафтопереробний завод, де після влучання спалахнула гігантська пожежа. Завод забезпечує окупаційну армію та критично впливає на роботу інших російських підприємств галузі.

Удар підтвердили в пресслужбі Генштабу ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Україна атакувала Омський НПЗ, який аж за 2,5 тисячі кілометрів від кордону

Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України здійснили далекобійний удар по нафтопереробній інфраструктурі ворога в Омській області. Ціллю українських воїнів став Омський нафтопереробний завод, який вважається найбільшим за потужністю підприємством своєї галузі в Російській Федерації.

Пожежа на НПЗ в Омську. Фото: кадр з відео

Дистанція від державного кордону України до місця ураження становить майже 2,5 тисячі кілометрів. За інформацією фахівців, цей об'єкт безпосередньо задіяний у паливному забезпеченні російської окупаційної армії.

Дим від пожежі. Фото: кадр з відео

Після зафіксованого прильоту на промисловому майданчику виникла пожежа, наразі масштаби руйнувань та ступінь пошкоджень встановлюються. За попередніми даними, під удар потрапила установка первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-11, проєктна спроможність якої дозволяє переробляти 8,4 мільйона тонн сировини на рік.

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У Генштабі ЗСУ зазначили, що ця успішна атака має стратегічне значення для деградації російської економіки, адже Омський НПЗ був останнім із 11 найбільших виробників бензину в РФ, який досі не зазнавав уражень від українських захисників.

Підприємство щорічно переробляє понад 21 мільйон тонн нафти та має один із найвищих у Росії показників глибини переробки, що сягає близько 99%. Лінійка продукції заводу дозволяє виробляти автомобільні бензини марок АІ-92, АІ-95 та G-Drive 100, дизельне пальне екологічного класу "Євро-5", а також авіаційний гас марок ТС-1 та РТ.

Крім того, на промисловому гіганті виготовляють бензол, параксилол, ортоксилол, моторні та індустріальні оливи, різноманітні мастила та сировину для виробництва вуглецю.

Окремо про історичну значущість ліквідації цього об'єкта для російського нафтохімічного сектору висловилась головна технічна директорка Fire Point Ірина Терех. Вона звернула увагу на те, що потужність Омського заводу майже вдвічі перевищує показники аналогічного підприємства в Москві.

Повідомлення Ірини Терех про значення атаки по Омському НПЗ. Фото: скриншот

Ба більше, цей промисловий комплекс володіє монопольним статусом на території країни-агресора. За словами експертки, це єдиний нафтопереробний завод у Російській Федерації, який спроможний виготовляти каталізатори для крекінгу. Без нього неможливо здійснювати процеси вторинної переробки нафти на всіх інших російських заводах.

Як писали раніше Новини.LIVE, раніше, у ніч на 28 червня, безпілотники вже атакували НПЗ у Краснодарському краї, що постачав паливо до окупованого Криму. На підприємстві виникла масштабна пожежа, підтверджена даними супутників. Експерти зауважили, що через серію подібних ударів Росія стикається з дефіцитом пального на внутрішньому ринку, через що влада може бути змушена імпортувати бензин і дизель.

У ніч на 2 липня підрозділи Сил оборони України здійснили низку успішних ударів по військових та стратегічних об'єктах РФ і на тимчасово окупованих територіях, зокрема по нафтопереробному заводу, залізничному мосту та складу БпЛА.

Черговим етапом стала нічна атака 6 липня на великий НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі. За свідченнями місцевих мешканців, внаслідок влучань на об'єкті виникла потужна пожежа, що супроводжувалася гучними вибухами та тривалою детонацією.