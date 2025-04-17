Операція США в Ємені — американці завдали потужних авіаударів по об'єктах хуситів

Наслідки обстрілу. Ілюстративне фото: Reuters

Американські військові здійснили масштабні удари по контрольованій хуситами столиці Ємену — Сані, а також по низці інших районів. Атаки мали місце 16 квітня.

Про це повідомляє The Times of Israel.

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За даними медіа, лише в столичному районі Аль-Хафа пролунало щонайменше 14 потужних вибухів.

Офіційного підтвердження від Пентагону поки не надійшло, однак Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) оприлюднило фото та відео з авіаносця з підписом "24…7…"

Єменські медіа, які перебувають під контролем хуситів, заявляють, що атаки мали місце 16 квітня. Вони прямо звинуватили у них Сполучені Штати. За повідомленнями телеканалу Al-Masirah, удари були здійснені по району Ас-Сабін у Сані, а також по району Хазм у провінції Джауф.

Що відомо про ситуацію у Ємені

Збройне угруповання хуситів, підтримуване Іраном, активно протистоїть США, Ізраїлю та західним державам, називаючи себе частиною так званої "вісі опору". Станом на сьогодні вони контролюють значну частину північного та західного Ємену.

З осені минулого року хусити регулярно обстрілюють цивільні судна в Червоному морі та Аденській затоці, використовуючи ракети та дрони. Таким чином, вони висловлюють підтримку Палестині у конфлікті в Секторі Газа.

У відповідь, починаючи з 15 березня, США розпочали цілеспрямовану військову кампанію проти хуситських об’єктів. Метою, за словами американських офіційних осіб, є захист міжнародного судноплавства та стабільності в регіоні.

Протистояння набуло нового загострення після того, як хусити атакували американський авіаносець USS Harry S Truman. У відповідь США завдали серії більш інтенсивних бомбардувань, спрямованих на військову інфраструктуру угруповання.