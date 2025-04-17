Операция США в Йемене — американцы нанесли мощные авиаудары по объектам хуситов

Последствия обстрела. Иллюстративное фото: Reuters

Американские военные осуществили масштабные удары по контролируемой хуситами столице Йемена — Сане, а также по ряду других районов. Атаки имели место 16 апреля.

Об этом сообщает The Times of Israel.

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Удар по объектам хуситов

По данным медиа, только в столичном районе Аль-Хафа прозвучало не менее 14 мощных взрывов.

Официального подтверждения от Пентагона пока не поступило, однако Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) обнародовало фото и видео с авианосца с подписью "24...7..."

Йеменские медиа, которые находятся под контролем хуситов, заявляют, что атаки имели место 16 апреля. Они прямо обвинили в них Соединенные Штаты. По сообщениям телеканала Al-Masirah, удары были осуществлены по району Ас-Сабин в Сане, а также по району Хазм в провинции Джауф.

Что известно о ситуации в Йемене

Вооруженная группировка хуситов, поддерживаемая Ираном, активно противостоит США, Израилю и западным государствам, называя себя частью так называемой "оси сопротивления". На сегодня они контролируют значительную часть северного и западного Йемена.

С осени прошлого года хуситы регулярно обстреливают гражданские суда в Красном море и Аденском заливе, используя ракеты и дроны. Таким образом, они выражают поддержку Палестине в конфликте в Секторе Газа.

В ответ, начиная с 15 марта, США начали целенаправленную военную кампанию против хуситских объектов. Целью, по словам американских официальных лиц, является защита международного судоходства и стабильности в регионе.

Противостояние приобрело новое обострение после того, как хуситы атаковали американский авианосец USS Harry S Truman. В ответ США нанесли серии более интенсивных бомбардировок, направленных на военную инфраструктуру группировки.