США ухвалили оборонний бюджет на 2025 рік — ключові положення для України

Капітолій у Вашингтоні. Фото: Pexels

Палата представників США затвердила Закон про асигнування на потреби національної оборони на 2025 рік, серед яких є деякі положення щодо допомоги Україні. Рішення підтримав 281 конгресмен, проти проголосували 140 законодавців, серед яких 16 республіканців і 124 демократи. Тепер документ має бути розглянутий у Сенаті, що очікується наступного тижня.

Про це повідомила Посол України в США Оксана Макарова.

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Законопроєкт містить важливі положення, які стосуються підтримки України.

Відомо, що у ньому передбачене продовження заборони на визнання суверенітету РФ над окупованими регіонами України (стаття 1303). Заборонене використання будь-яких коштів для дій, які могли б призвести до визнання російського контролю над окупованими територіями.

Також планується розробка систем озброєння з використанням штучного інтелекту (стаття 1534). Міністру оборони США доручено розглянути можливість створення центру передового досвіду для підтримки розробки систем на основі штучного інтелекту. Центр сприятиме співпраці США з міжнародними партнерами, зокрема з Україною, для розробки стандартів і передових практик.

Крім того, передбачена організація розслідування фактів фінансування РФ актів міжнародного тероризму (стаття 6411). Директор національної розвідки, Державний секретар та Міністр фінансів мають підготувати доповідь для відповідних комітетів Конгресу щодо фінансування терористичних актів Росією. Доповідь буде нетаємною, але з можливими таємними додатками.

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Також зазначено, що у NDAA передбачено $300 млн на ініціативу "Ukraine Security Assistance Initiative" (USAI) для 2025 фінансового року, що було узгоджено ще в попередній редакції бюджету.

Проте законопроєкт, затверджений Палатою представників, не містить положення про продовження дії Закону про ленд-ліз для захисту демократії в Україні. Попри це, Посольство України в США продовжує адвокатувати збереження цього механізму в рамках двопартійного законопроєкту "Stand with Ukraine Act", як стверджує Макарова.

Нагадаємо, у Пентагоні назвали пріоритетний напрям для допомоги Україні.

Тим часом законодавці в США висунули вимогу до розвідувальних служб, аби там дали прогнози щодо безпеки Америки у разі припинення видачі допомоги Україні та потенційної перемоги Росії у війні. Нещодавно Міністерство фінансів США оголосило про передачу Україні 20 млрд доларів із заморожених активів Росії.