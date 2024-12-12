Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow США затвердили оборонний бюджет — важливі положення для України arrow

США затвердили оборонний бюджет — важливі положення для України

12 грудня 2024 09:26
Анастасія Постоєнко - Редактор
США ухвалили оборонний бюджет на 2025 рік — ключові положення для України
Капітолій у Вашингтоні. Фото: Pexels
Анастасія Постоєнко - Редактор

Палата представників США затвердила Закон про асигнування на потреби національної оборони на 2025 рік, серед яких є деякі положення щодо допомоги Україні.  Рішення підтримав 281 конгресмен, проти проголосували 140 законодавців, серед яких 16 республіканців і 124 демократи. Тепер документ має бути розглянутий у Сенаті, що очікується наступного тижня.

Про це повідомила Посол України в США Оксана Макарова.

Читайте також:

Що відомо про оборонний бюджет США в контексті України

Законопроєкт містить важливі положення, які стосуються підтримки України.

Відомо, що у ньому передбачене продовження заборони на визнання суверенітету РФ над окупованими регіонами України (стаття 1303). Заборонене використання будь-яких коштів для дій, які могли б призвести до визнання російського контролю над окупованими територіями.

Також планується розробка систем озброєння з використанням штучного інтелекту (стаття 1534). Міністру оборони США доручено розглянути можливість створення центру передового досвіду для підтримки розробки систем на основі штучного інтелекту. Центр сприятиме співпраці США з міжнародними партнерами, зокрема з Україною, для розробки стандартів і передових практик.

Крім того, передбачена організація розслідування фактів фінансування РФ актів міжнародного тероризму (стаття 6411). Директор національної розвідки, Державний секретар та Міністр фінансів мають підготувати доповідь для відповідних комітетів Конгресу щодо фінансування терористичних актів Росією. Доповідь буде нетаємною, але з можливими таємними додатками.

Скільки коштів може отримати Україна у 2025 році

Також зазначено, що у NDAA передбачено $300 млн на ініціативу "Ukraine Security Assistance Initiative" (USAI) для 2025 фінансового року, що було узгоджено ще в попередній редакції бюджету.

Проте законопроєкт, затверджений Палатою представників, не містить положення про продовження дії Закону про ленд-ліз для захисту демократії в Україні. Попри це, Посольство України в США продовжує адвокатувати збереження цього механізму в рамках двопартійного законопроєкту "Stand with Ukraine Act", як стверджує Макарова.

Нагадаємо, у Пентагоні назвали пріоритетний напрям для допомоги Україні. 

Тим часом законодавці в США висунули вимогу до розвідувальних служб, аби там дали прогнози щодо безпеки Америки у разі припинення видачі допомоги Україні та потенційної перемоги Росії у війні. Нещодавно Міністерство фінансів США оголосило про передачу Україні 20 млрд доларів із заморожених активів Росії. 

США фінансова допомога військова допомога Україна війна в Україні Сенат

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

06:30 Мобілізація молоді — чи потрібно призивати до армії 18-річних

06:30 Ухилення від призову — що говорить закон

06:30 Кукурудза у тренді — скільки можна заробити на агрокультурі

06:29 США випробували гіперзвукову ракету — яка у неї швидкість

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Термінова новина

06:25 У Харкові пролунали вибухи — росіяни завдали удару по передмістю

06:10 Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

06:01 Обмін валюти — в Ощадбанку пояснили певні нюанси

05:45 На скільки можуть підвищити оклад військовому

05:25 У Молдові запровадять надзвичайний стан — в чому причина

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

06:30 Мобілізація молоді — чи потрібно призивати до армії 18-річних

06:30 Ухилення від призову — що говорить закон

06:30 Кукурудза у тренді — скільки можна заробити на агрокультурі

06:29 США випробували гіперзвукову ракету — яка у неї швидкість

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Термінова новина

06:25 У Харкові пролунали вибухи — росіяни завдали удару по передмістю

06:10 Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

06:01 Обмін валюти — в Ощадбанку пояснили певні нюанси

05:45 На скільки можуть підвищити оклад військовому

05:25 У Молдові запровадять надзвичайний стан — в чому причина

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

12 грудня 2024
Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

11 грудня 2024
Ексклюзив

19:34 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

10 грудня 2024

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

Text

23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Text

22:24 Нагорняк оцінив вірогідність довготривалих відключень світла

Text

19:55 Ліміти на банківські перекази — Южаніна назвала, хто під прицілом

Text

19:36 Южаніна назвала кількість підозрілих банківських операцій

Text

18:03 Гетьманців пояснив, чи вплинуть нові податки на зарплату вчителів

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Text

17:50 У Дуди заговорили про війну, Макрон відповів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда відповів, чи будуть на інавгурації в США українські нардепи

Text

16:41 Попенко пояснив, скільки кияни можуть сидіти без світла взимку

Text

13:04 Заява Єрмака про переговори та енергосистема — ефір День.LIVE

Text

12:39 Зниження мобілізаційного віку — Фріз прокоментувала

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК