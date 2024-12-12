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США утвердили оборонный бюджет — важные положения для Украины

12 декабря 2024 09:26
Анастасия Постоенко - Редактор
США приняли оборонный бюджет на 2025 год — ключевые положения для Украины
Капитолии в Вашингтоне. Фото: Pexels
Анастасия Постоенко - Редактор

Палата представителей США утвердила Закон об ассигнованиях на нужды национальной обороны на 2025 год, среди которых есть некоторые положения о помощи Украине. Решение поддержал 281 конгрессмен, против проголосовали 140 законодателей, среди которых 16 республиканцев и 124 демократа. Теперь документ должен быть рассмотрен в ожидающемся на следующей неделе Сенате.

Об этом сообщила Посол Украины в США Оксана Макарова.

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Законопроект содержит важные положения, касающиеся поддержки Украины.

Известно, что в нем предусмотрено продление запрета на признание суверенитета РФ над оккупированными регионами Украины (статья 1303). Запрещено использование каких-либо средств для действий, которые могли бы привести к признанию российского контроля над оккупированными территориями.

Также планируется разработка систем вооружения с использованием искусственного интеллекта (статья 1534). Министру обороны США поручено рассмотреть возможность создания центра передового опыта для поддержки разработки систем на основе искусственного интеллекта. Центр будет способствовать сотрудничеству США с международными партнерами, в частности с Украиной, в разработке стандартов и передовых практик.

Кроме того, предусмотрена организация расследования фактов финансирования РФ актов международного терроризма (статья 6411). Директор национальной разведки, Государственный секретарь и Министр финансов должны подготовить доклад для соответствующих комитетов Конгресса о финансировании террористических актов Россией. Доклад будет тайным, но с возможными тайными приложениями.

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Также отмечено, что в NDAA предусмотрено $300 млн по инициативе "Ukraine Security Assistance Initiative" (USAI) для 2025 финансового года, что было согласовано еще в предыдущей редакции бюджета.

Однако законопроект, утвержденный Палатой представителей, не содержит положения о продолжении действия Закона о ленд-лизе для защиты демократии в Украине. Тем не менее, Посольство Украины в США продолжает адвокатировать сохранение этого механизма в рамках двухпартийного законопроекта "Stand with Ukraine Act", как утверждает Макарова.

Напомним, в Пентагоне назвали приоритетное направление для помощи Украине.

Между тем, законодатели в США выдвинули требование к разведывательным службам, чтобы там дали прогнозы по безопасности Америки в случае прекращения выдачи помощи Украине и потенциальной победы России в войне. Недавно Министерство финансов США объявило о передаче Украине 20 млрд. долларов из замороженных активов России.

США финансовая помощь военная помощь Украина война в Украине Сенат

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