США затримують поставки Patriot Швейцарії - у чому причина

ЗРК Patriot. Фото: commons.wikimedia.org

США повідомили Швейцарію про затримку постачання систем ППО Patriot. Це сталося через пріоритетну потребу України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Швейцарії.

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Швейцарія уклала контракт зі Сполученими Штатами на закупівлю п’яти систем протиповітряної оборони Patriot ще у 2022 році. За початковим планом, постачання мали розпочатися у 2027 році й завершитися у 2028-му.

Втім, як зазначили у Пентагоні, Швейцарія входить до переліку країн, які "зазнають наслідків зміни пріоритетів" у постачанні систем Patriot.

"Наразі невідомо, скількох систем це стосуватиметься чи стосуватиметься це також поставки керованих ракет. Наразі не можна зробити жодних заяв щодо точних термінів та подальших наслідків для Швейцарії. З’ясування триває", — повідомили у Міноборони Швейцарії.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп повідомив, що перші ракети для системи ППО Patriot вже почали надходити до країн-членів Європейського Союзу. Незабаром ця сучасна оборонна зброя буде передана й Україні.

Крім того, американський лідер розглядає можливість дозволити постачання Збройним силам України далекобійних ракет JASSM.