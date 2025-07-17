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США задерживают поставки Patriot Швейцарии из-за помощи Украине

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 21:04
США задерживают поставки Patriot Швейцарии - в чем причина
ЗРК Patriot. Фото: commons.wikimedia.org

США уведомили Швейцарию о задержке поставки систем ПВО Patriot. Это произошло из-за приоритетной потребности Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Швейцарии.

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Почему США задерживают поставки Patriot Швейцарии

Швейцария заключила контракт с Соединенными Штатами на закупку пяти систем противовоздушной обороны Patriot еще в 2022 году. По первоначальному плану, поставки должны были начаться в 2027 году и завершиться в 2028-м.

Впрочем, как отметили в Пентагоне, Швейцария входит в перечень стран, которые "испытывают последствия изменения приоритетов" в поставках систем Patriot.

"Пока неизвестно, скольких систем это будет касаться или будет касаться это также поставки управляемых ракет. Пока нельзя сделать никаких заявлений относительно точных сроков и дальнейших последствий для Швейцарии. Выяснение продолжается", — сообщили в Минобороны Швейцарии.

Напомним, что президент США Дональд Трамп сообщил, что первые ракеты для системы ПВО Patriot уже начали поступать в страны-члены Европейского Союза. Вскоре это современное оборонительное оружие будет передано и Украине.

Кроме того, американский лидер рассматривает возможность разрешить поставки Вооруженным силам Украины дальнобойных ракет JASSM.

США военная помощь Швейцария ПВО Patriot
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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