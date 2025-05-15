США запропонували Росії поновити засідання Ради НАТО

Президент Росії Володимир Путін та президент США Дональд Трамп.Фото: REUTERS

США запропонували Росії відновити роботу Ради Росія — НАТО. Ініціатива пролунала на тлі обговорень можливих шляхів до мирного врегулювання в Україні.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

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"Відтоді США додали нові деталі до пропозиції, включно з пропозицією відновити переговори з питань безпеки в рамках Ради НАТО — Росія, за словами особи, знайомої з цим питанням, яка говорила на умовах анонімності", — повідомляє видання.

Під час обговорень між американськими та європейськими посадовцями на початку цього тижня, про що писав Bloomberg, представники США так і не дали однозначної відповіді на питання, чи планують і надалі вводити санкції проти Росії у випадку продовження атак на Україну. Також незрозуміло, як діятиме Вашингтон, якщо Путін відмовиться від перемовин із Зеленським і припинення бойових дій.

Як зазначає видання, державний секретар США Марко Рубіо, який взяв участь у неформальній зустрічі НАТО в Анталії, заявив, що Вашингтон "відкритий до конструктиву і готовий допомогти у будь-який спосіб, щоб покласти край конфлікту".

Нагадаємо, нещодавно Росія порушила повітряний простір НАТО.

Також Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що досягти мирної угоди щодо України без особистої зустрічі з Путіним наразі неможливо.