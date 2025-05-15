США предложили России возобновить заседание Совета НАТО

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.Фото: REUTERS

США предложили России возобновить работу Совета Россия — НАТО. Инициатива прозвучала на фоне обсуждений возможных путей к мирному урегулированию в Украине.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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"С тех пор США добавили новые детали к предложению, включая предложение возобновить переговоры по вопросам безопасности в рамках Совета НАТО — Россия, по словам лица, знакомого с этим вопросом, которое говорило на условиях анонимности", — сообщает издание.

Во время обсуждений между американскими и европейскими чиновниками в начале этой недели, о чем писал Bloomberg, представители США так и не дали однозначного ответа на вопрос, планируют ли и в дальнейшем вводить санкции против России в случае продолжения атак на Украину. Также непонятно, как будет действовать Вашингтон, если Путин откажется от переговоров с Зеленским и прекращения боевых действий.

Как отмечает издание, государственный секретарь США Марко Рубио, который принял участие в неформальной встрече НАТО в Анталии, заявил, что Вашингтон "открыт к конструктиву и готов помочь любым способом, чтобы положить конец конфликту".

Напомним, недавно Россия нарушила воздушное пространство НАТО.

Также Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что достичь мирного соглашения по Украине без личной встречи с Путиным пока невозможно.