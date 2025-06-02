Гегсет попросив Астралію збільшити військові витрати до 3,5%

Глава Пентагону Піт Хегсет. Фото: Kiyoshi Ota/Pool via REUTERS

Глава Пентагону Піт Гегсет попросив Австралію "якнайшвидше" істотно збільшити військові витрати. Зокрема, до 3,5% від валового внутрішнього продукту (ВВП).

Про це йдеться у звіті його зустрічі з міністром оборони Австралії Річардом Марлесом, пише Bloomberg.

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Що відомо

Як повідомляється, Хегсет зустрівся з Марлесом у кулуарах Shangri-La Dialogue у Сінгапурі в п'ятницю. Після цього австралійський міністр визнав, що очільник Пентагону просив Канберру збільшити свої видатки "дуже шанобливо і гідно".

"Що стосується витрат на оборону, міністр Гегсет повідомив, що Австралії слід якомога швидше збільшити витрати на оборону до 3,5% від ВВП", — йдеться в заяві.

Видання зазначає, що Австралія перебуває на шляху до збільшення військових видатків до 2,4% ВВП до середини 2034 року, з трохи більше ніж 2% нині, що є значним зростанням, однак нижчим за рівні, які президент США Дональд Трамп запросив у союзників Америки. Виступаючи на Shangri-La Dialogue, Хегсет висловив можливість ще вищих запитів на витрати — до 5%.

Будь-яке додаткове збільшення витрат на оборону з боку Австралії вимагатиме від уряду пошуку нових джерел доходів для фінансування такого розширення.

Прем'єр-міністр Ентоні Альбанезе заявив у неділю, що Австралія самостійно визначатиме рівень своїх військових витрат, зазначивши, що уряд інвестував "додатково 10 млрд австралійських доларів (6,4 млрд доларів) в оборону".

Також він повідомив журналістам, що його уряд "продовжить інвестувати в наші можливості, а також у наші відносини в регіоні".

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що США наполягають, щоб країни НАТО представили чіткий план про збільшення оборонних бюджетів. Зокрема, до 5% ВВП.

Також ми повідомляли, що канцлер Німеччини Олаф Шольц у березні заявляв, що майже всі країни НАТО, включно з ФРН, готові витрачати 2% ВВП на оборону.