Хегсет попросил Астралию увеличить военные расходы до 3,5%

Глава Пентагона Пит Хегсет. Фото: Kiyoshi Ota/Pool via REUTERS

Глава Пентагона Пит Хегсет попросил Австралию "как можно скорее" существенно увеличить военные расходы. В частности, до 3,5% от валового внутреннего продукта (ВВП).

Об этом говорится в отчете его встречи с министром обороны Австралии Ричардом Марлесом, пишет Bloomberg.

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Как сообщается, Хегсет встретился с Марлесом в кулуарах Shangri-La Dialogue в Сингапуре в пятницу. После этого этого австралийский министр признал, что глава Пентагона просил Канберру увеличить свои расходы "очень уважительными и достойным образом".

"Что касается расходов на оборону, министр Хегсет сообщил, что Австралии следует как можно скорее увеличить расходы на оборону до 3,5% от ВВП", — говорится в заявлении.

Издание отмечает, что Австралия находится на пути к увеличению военных расходов до 2,4% ВВП к середине 2034 года, с чуть более 2% сейчас, что является значительным ростом, однако ниже уровней, которые президент США Дональд Трамп запросил у союзников Америки. Выступая на Shangri-La Dialogue, Хегсет высказал возможность еще более высоких запросов на расходы — до 5%.

Любое дополнительное увеличение расходов на оборону со стороны Австралии потребует от правительства поиска новых источников доходов для финансирования такого расширения.

Премьер-министр Энтони Альбанезе заявил в воскресенье, что Австралия будет самостоятельно определять уровень своих военных расходов, отметив, что правительство инвестировало "дополнительно 10 млрд австралийских долларов (6,4 млрд долларов) в оборону".

Также он сообщил журналистам, что его правительство "продолжит инвестировать в наши возможности, а также в наши отношения в регионе".

Напомним, недавно мы писали, что США настаивают, чтобы страны НАТО представители четкий план об увеличении оборонных бюджетов. В частности, до 5% ВВП.

Также мы сообщали, что канцлер Германии Олаф Шольц в марте заявлял, что почти все страны НАТО, включая ФРГ, готовы тратить 2% ВВП на оборону.