Україна
США вірять, що РФ прийме угоду з гарантіями для України, — ЗМІ

США вірять, що РФ прийме угоду з гарантіями для України, — ЗМІ

Дата публікації: 15 грудня 2025 22:27
США впевнені, що Росія прийме проєкт мирної угоди з гарантіями безпеки для України
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Aaron Schwartz

У Сполучених Штатах Америки впевнені, що Росія прийме проєкт мирну угоду з гарантіями безпеки для України. Вони подібні до статті 5 НАТО.

Про це повідомляє Le Monde у понеділок, 15 грудня.

Читайте також:

Проєкт мирної угоди

Високопосадовець США розповів, що проєкт угоди, який є результатом переговорів у Берліні, містить "дуже сильні гарантії безпеки" для України. 

"Все, що, на нашу думку, потрібно українцям, щоб почуватися в безпеці, включено", — заявив він.

Ще один високопосадовець Штатів наголосив, що ці гарантії безпеки "не будуть обговорюватися нескінченно". За його словами, необхідне голосування в Сенаті США.

За словами посадовця, Росія "прийме" цей проєкт угоди.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський підбив підсумки переговорів у Берліні з американськими представниками.

Також глава держави розповів останні деталі роботи над гарантіями безпеки для України.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
