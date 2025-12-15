Видео
Главная Новости дня США верят, что РФ примет сделку с гарантиями для Украины, — СМИ

США верят, что РФ примет сделку с гарантиями для Украины, — СМИ

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 22:27
США уверены, что Россия примет проект мирного соглашения с гарантиями безопасности для Украины
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Aaron Schwartz

В Соединенных Штатах Америки уверены, что Россия примет проект мирного соглашения с гарантиями безопасности для Украины. Они подобны статье 5 НАТО.

Об этом сообщает Le Monde в понедельник, 15 декабря.

Читайте также:

Проект мирного соглашения

Высокопоставленный чиновник США рассказал, что проект соглашения, который является результатом переговоров в Берлине, содержит "очень сильные гарантии безопасности" для Украины.

"Все, что, по нашему мнению, нужно украинцам, чтобы чувствовать себя в безопасности, включено", — заявил он.

Еще один высокопоставленный чиновник Штатов подчеркнул, что эти гарантии безопасности "не будут обсуждаться бесконечно". По его словам, необходимо голосование в Сенате США.

По словам чиновника, Россия "примет" этот проект соглашения.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский подвел итоги переговоров в Берлине с американскими представителями.

Также глава государства рассказал последние детали работы над гарантиями безопасности для Украины.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
