США успішно запустили гіперзвукову ракету

Випробування гіперзвукової ракети США. Фото: Міноборони США

Міністерство оборони США повідомило про успішне завершення комплексних льотних випробувань гіперзвукової ракети на космодромі на мисі Канаверал у штаті Флорида. Це випробування підтверджує здатність американської гіперзвукової ракети досягати високої швидкості та точно вражати цілі на значній відстані.

Про результати випробувань повідомляється на офіційному сайті Міноборони США.

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Згідно з інформацією Міноборони США, це друге успішне випробування за останні кілька місяців, що підтверджує ефективність системи гіперзвукової зброї великої дальності та її інтеграції в існуючу інфраструктуру. Отримані дані будуть використані для подальшого розвитку та розгортання цієї зброї як у сухопутних, так і морських військах.

Ця гіперзвукова ракета, здатна літати на швидкості, що в п’ять разів перевищує швидкість звуку (5 Махів). Цей проєкт є прикладом тісної співпраці між різними гілками Збройних Сил США, що дозволяє створювати передові технології для забезпечення національної безпеки та підтримки лідерства американської армії на світовій арені, зазначено у доповіді оборонного відомства.

Гіперзвукова зброя завдяки своїй швидкості, маневровості та висоті польоту, має значні переваги над традиційними системами озброєння, дозволяючи вражати важкодоступні цілі та забезпечуючи нові можливості для проведення військових операцій.

Нагадаємо, у Пентагоні назвали пріоритетний напрям для допомоги Україні.

Тим часом законодавці в США висунули вимогу до розвідувальних служб, аби там дали прогнози щодо безпеки Америки у разі припинення видачі допомоги Україні та потенційної перемоги Росії у війні.