США успешно запустили гиперзвуковую ракету

Испытание гиперзвуковой ракеты США. Фото: Миноборони США

Министерство обороны США сообщило об успешном завершении комплексных летных испытаний гиперзвуковой ракеты на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида. Это испытание подтверждает способность американской гиперзвуковой ракеты добиваться высокой скорости и точно поражать цели на значительном расстоянии.

О результатах испытаний сообщается на официальном сайте Минобороны США.

Читайте также:

Как прошли испытания гиперзвуковой ракеты США

Согласно информации Минобороны США, это второе успешное испытание за последние несколько месяцев, подтверждающее эффективность системы гиперзвукового оружия большой дальности и его интеграцию в существующую инфраструктуру. Полученные данные будут использованы для дальнейшего развития и развертывания оружия как в сухопутных, так и морских войсках.

Эта гиперзвуковая ракета, способная летать на скорости, в пять раз превышающая скорость звука (5 махов). Этот проект является примером тесного сотрудничества между различными ветвями Вооруженных Сил США, что позволяет создавать передовые технологии для обеспечения национальной безопасности и поддержки лидерства американской армии на мировой арене, говорится в докладе оборонного ведомства.

Благодаря своей скорости, маневровости и высоте полета, гиперзвуковое оружие имеет значительные преимущества над традиционными системами вооружения, позволяя поражать труднодоступные цели и обеспечивая новые возможности для проведения военных операций.

Напомним, в Пентагоне назвали приоритетное направление для помощи Украине.

Между тем, законодатели в США выдвинули требование к разведывательным службам, чтобы там дали прогнозы по безопасности Америки в случае прекращения выдачи помощи Украине и потенциальной победы России в войне.