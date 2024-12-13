США успешно запустили гиперзвуковую ракету

США испытали гиперзвуковую ракету — какая у нее скорость
Министерство обороны США сообщило об успешном завершении комплексных летных испытаний гиперзвуковой ракеты на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида. Это испытание подтверждает способность американской гиперзвуковой ракеты добиваться высокой скорости и точно поражать цели на значительном расстоянии.
О результатах испытаний сообщается на официальном сайте Минобороны США.
Как прошли испытания гиперзвуковой ракеты США
Согласно информации Минобороны США, это второе успешное испытание за последние несколько месяцев, подтверждающее эффективность системы гиперзвукового оружия большой дальности и его интеграцию в существующую инфраструктуру. Полученные данные будут использованы для дальнейшего развития и развертывания оружия как в сухопутных, так и морских войсках.
Эта гиперзвуковая ракета, способная летать на скорости, в пять раз превышающая скорость звука (5 махов). Этот проект является примером тесного сотрудничества между различными ветвями Вооруженных Сил США, что позволяет создавать передовые технологии для обеспечения национальной безопасности и поддержки лидерства американской армии на мировой арене, говорится в докладе оборонного ведомства.
Благодаря своей скорости, маневровости и высоте полета, гиперзвуковое оружие имеет значительные преимущества над традиционными системами вооружения, позволяя поражать труднодоступные цели и обеспечивая новые возможности для проведения военных операций.
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