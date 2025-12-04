Вашингтон тисне на Афіни щодо участі у фінансуванні України в PURL

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс розмовляє з президентом Європейського парламенту Робертою Мецолою. Фото: REUTERS/Louiza Vradi

Вашингтон посилив дипломатичний тиск на Афіни, щоб вони долучилися до програми фінансування Списку пріоритетних вимог України (PURL) — механізму, через який союзники збирають кошти на закупівлю американського озброєння для Збройних сил України. Напередодні міністерської зустрічі НАТО в Брюсселі американське посольство в Афінах офіційно передало запит про вступ країни до цього фонду.

США вимагає в Греції долучитися до програми PURL

Представники США підкреслили, що розуміють складну фінансову ситуацію Греції наприкінці бюджетного року, але все одно хочуть, щоб країна оголосила про свою участь найближчим часом. Вашингтон запропонував простий варіант: Греція може підписати рамкову угоду зараз, а суму внеску назвати пізніше. Також американці порадили Афінам не бути серед групи країн НАТО, які досі не роблять внесків у PURL.

Міністр закордонних справ Греції Джордж Герапетрітіс зустрівся в Брюсселі з заступником держсекретаря США Крістофером Ландау. Після переговорів сторони повідомили лише про плани підготувати наступний Стратегічний діалог між країнами. Цей захід уже переносили двічі — з жовтня на грудень, а тепер його можуть відкласти аж до 2026 року.

Питання PURL американці піднімають ще з моменту створення фонду минулого літа. У Греції ним займається офіс прем’єр-міністра, оскільки воно впливає на двосторонні відносини зі США. Афіни неодноразово пояснювали, що через фінансові обмеження країна не може ризикувати бюджетною стабільністю.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що PURL підтримують дві третини держав Альянсу, а загальна сума зобов’язань становить 4 млрд євро. Це значно менше за понад 300 млрд доларів зброї, які західні держави вже передали Україні.

Втім Греція раніше вже надавала пакети допомоги України: артилерійські боєприпаси, застарілі зенітні ракети, гармати, самохідну установку, конфісковану стрілецьку зброю та протитанкові засоби. Також країна може розглянути продаж систем протиповітряної оборони малої дальності OSA-AK.

Нагадаємо, нещодавно глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що програму PURL профінансують на 1 млрд доларів п'ять країн.

Раніше Президент Володимир Зеленський оголосив про наміри Нідерландів виділити пакет допомоги Україні, в межах якого закуплять американську зброю.