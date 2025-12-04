Видео
Главная Новости дня США требуют от Греции присоединиться к фонду PURL для Украины

США требуют от Греции присоединиться к фонду PURL для Украины

Дата публикации 4 декабря 2025 13:10
Вашингтон давит на Афины относительно участия в финансировании Украины в PURL
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис беседует с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой. Фото: REUTERS/Louiza Vradi

Вашингтон усилил дипломатическое давление на Афины, чтобы они присоединились к программе финансирования Списка приоритетных требований Украины (PURL) — механизма, через который союзники собирают средства на закупку американского вооружения для Вооруженных сил Украины. Накануне министерской встречи НАТО в Брюсселе американское посольство в Афинах официально передало запрос о вступлении страны в этот фонд.

Об этом сообщает Ekathimerini.

США потребовали у Греции присоединиться к программе PURL

Представители США подчеркнули, что понимают сложную финансовую ситуацию Греции в конце бюджетного года, но все равно хотят, чтобы страна объявила о своем участии в ближайшее время. Вашингтон предложил простой вариант: Греция может подписать рамочное соглашение сейчас, а сумму взноса назвать позже. Также американцы посоветовали Афинам не быть среди группы стран НАТО, которые до сих пор не делают взносов в PURL.

Министр иностранных дел Греции Джордж Герапетритис встретился в Брюсселе с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау. После переговоров стороны сообщили лишь о планах подготовить следующий Стратегический диалог между странами. Это мероприятие уже переносили дважды - с октября на декабрь, а теперь его могут отложить вплоть до 2026 года.

Вопрос PURL американцы поднимают еще с момента создания фонда прошлым летом. В Греции им занимается офис премьер-министра, поскольку он влияет на двусторонние отношения с США. Афины неоднократно объясняли, что из-за финансовых ограничений страна не может рисковать бюджетной стабильностью.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что PURL поддерживают две трети государств Альянса, а общая сумма обязательств составляет 4 млрд евро. Это значительно меньше более 300 млрд долларов оружия, которые западные государства уже передали Украине.

Впрочем Греция ранее уже предоставляла пакеты помощи Украине: артиллерийские боеприпасы, устаревшие зенитные ракеты, пушки, самоходную установку, конфискованное стрелковое оружие и противотанковые средства. Также страна может рассмотреть продажу систем противовоздушной обороны малой дальности OSA-AK.

Напомним, недавно глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что программу PURL профинансируют на 1 млрд долларов пять стран.

Ранее Президент Владимир Зеленский объявил о намерениях Нидерландов выделить пакет помощи Украине, в рамках которого закупят американское оружие.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
