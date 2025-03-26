США відтерміновують включення Румунії до безвізової програми — деталі

Туристи в аеропорту. Фото ілюстративне: Pexels

Сполучені Штати Америки відтерміновують включення Румунії до своєї програми безвізового режиму. Наразі уряд продовжує переглядати відповідність країни вимогам.

Про це повідомляє Politico.

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На сайті програми йдеться, що наразі переглядають відповідність Румунії до вимог безпеки, не надаючи жодної інформації про терміни включення.

Відомо, що країна повинна була приєднатися наприкінці березня. Раніше такий термін оголошувала адміністрація Джо Байдена.

Румунія є однією з останніх держав-членів Європейського Союзу, які ще не приєдналися до цієї програми.

Премʼєр Марчел Чолаку вважає, що рішення США є суто технічним заходом у рамках переоцінки ризиків безпеці.

"Ми скористаємося цією — сподіваємося, короткочасною — затримкою, щоб працювати з нашими американськими партнерами, щоб прояснити всі питання, що викликають занепокоєння уряду США", — зазначив Чолаку.

Нагадаємо, у Румунії триває підготовка до повторних президентських виборів, які відбудуться в два тури у травні.

Крім того, Служба безпеки України ухвалила рішення про заборону в'їзду на три роки лідерці румунської ультраправої партії S.O.S. Romania Діані Шошоаке через її підтримку війни.