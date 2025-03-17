У першому турі виборів президента Румунії може перемогти ультраправий кандидат — опитування

Чоловік голосує на виборах у Румунії. Ілюстративне фото: nineoclock.ro

У Румунії триває підготовка до повторних президентських виборів, які пройдуть у два тури — 4 і 18 травня. Опитування показують, що у першому турі лідируватиме один з ультраправих кандидатів.

Про це пише Reuters.

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Вибори у Румунії довелося проводити повторно через рішення Конституційного суду, який скасував підсумки грудневого голосування. Причиною стало розслідування можливого втручання Росії на користь ультраправого політика Келіна Джорджеску, який лідирував у першому голосуванні.

Після того, як його кандидатуру було дискваліфіковано, право-радикальні сили представили нових претендентів — лідера партії AUR Джордже Сіміона та очільницю партії POT Анамарію Гавріле. Вони домовилися, що у виборах братиме участь лише один із них, проте Центральне виборче бюро (ЦВБ) прийняло обидві кандидатури, але ще немає рішення щодо того, хто відмовиться.

За даними AtlasIntel, проведене 13–15 березня опитування показало, що у разі висування у перщому турі Сіміон отримає 30,4% голосів, а якщо кандидатом стане Гавріле – 30,2%. Однак у другому турі чинний мер Бухареста Нікушор Дан, який балотується як незалежний, має значні шанси на перемогу завдяки підтримці виборців із різних соціальних груп.

Зазначимо, що ультраправі партії Румунії загалом відзначаються проросійською риторикою та виступають проти військової допомоги Україні. У разі перемоги Сіміона або Гавріле це може призвести до напруженості у відносинах Бухареста з Європейським Союзом та НАТО.

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