В первом туре выборов президента Румынии может победить ультраправый кандидат — опрос

Мужчина голосует на выборах в Румынии. Иллюстративное фото: nineoclock.ro

В Румынии продолжается подготовка к повторным президентским выборам, которые пройдут в два тура — 4 и 18 мая. Опросы показывают, что в первом туре будет лидировать один из ультраправых кандидатов.

Об этом пишет Reuters.

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Выборы в Румынии пришлось проводить повторно из-за решения Конституционного суда, который отменил итоги декабрьского голосования. Причиной стало расследование возможного вмешательства России в пользу ультраправого политика Келина Джорджеску, который лидировал в первом голосовании.

После того, как его кандидатура была дисквалифицирована, право-радикальные силы представили новых претендентов — лидера партии AUR Джордже Симиона и руководительницу партии POT Анамарию Гавриле. Они договорились, что в выборах будет участвовать только один из них, однако Центральное избирательное бюро (ЦИБ) приняло обе кандидатуры, но еще нет решения относительно того, кто откажется.

По данным AtlasIntel, проведенный 13-15 марта опрос показал, что в случае выдвижения в первом туре Симион получит 30,4% голосов, а если кандидатом станет Гавриле — 30,2%. Однако во втором туре действующий мэр Бухареста Никушор Дан, который баллотируется как независимый, имеет значительные шансы на победу благодаря поддержке избирателей из разных социальных групп.

Отметим, что ультраправые партии Румынии в целом отличаются пророссийской риторикой и выступают против военной помощи Украине. В случае победы Симиона или Гавриле это может привести к напряженности в отношениях Бухареста с Европейским Союзом и НАТО.

Ранее мы писали, что лидер румынской партии S.O.S. România Диана Шошоаке требует отдать часть Одесской области.