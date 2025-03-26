США откладывают включение Румынии в безвизовую программу — детали

США оттягивают включение Румынии в программу безвиза
Соединенные Штаты Америки откладывают включение Румынии в свою программу безвизового режима. Сейчас правительство продолжает пересматривать соответствие страны требованиям.
Об этом сообщает Politico.
Программа безвизового режима
На сайте программы говорится, что сейчас пересматривают соответствие Румынии требованиям безопасности, не предоставляя никакой информации о сроках включения.
Известно, что страна должна была присоединиться в конце марта. Ранее такой срок объявляла администрация Джо Байдена.
Румыния является одним из последних государств-членов Европейского союза, которые еще не присоединились к этой программе.
Премьер Марчел Чолаку считает, что решение США является чисто технической мерой в рамках переоценки рисков безопасности.
"Мы воспользуемся этой — надеемся, кратковременной — задержкой, чтобы работать с нашими американскими партнерами, чтобы прояснить все вопросы, вызывающие беспокойство правительства США", — отметил Чолаку.
Напомним, в Румынии продолжается подготовка к повторным президентским выборам, которые состоятся в два тура в мае.
Кроме того, Служба безопасности Украины приняла решение о запрете въезда на три года лидеру румынской ультраправой партии S.O.S. Romania Диане Шошоаке из-за ее поддержки войны.
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