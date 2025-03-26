США откладывают включение Румынии в безвизовую программу — детали

Туристы в аэропорту. Фото иллюстративное: Pexels

Соединенные Штаты Америки откладывают включение Румынии в свою программу безвизового режима. Сейчас правительство продолжает пересматривать соответствие страны требованиям.

Об этом сообщает Politico.

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Программа безвизового режима

На сайте программы говорится, что сейчас пересматривают соответствие Румынии требованиям безопасности, не предоставляя никакой информации о сроках включения.

Известно, что страна должна была присоединиться в конце марта. Ранее такой срок объявляла администрация Джо Байдена.

Румыния является одним из последних государств-членов Европейского союза, которые еще не присоединились к этой программе.

Премьер Марчел Чолаку считает, что решение США является чисто технической мерой в рамках переоценки рисков безопасности.

"Мы воспользуемся этой — надеемся, кратковременной — задержкой, чтобы работать с нашими американскими партнерами, чтобы прояснить все вопросы, вызывающие беспокойство правительства США", — отметил Чолаку.

Напомним, в Румынии продолжается подготовка к повторным президентским выборам, которые состоятся в два тура в мае.

Кроме того, Служба безопасности Украины приняла решение о запрете въезда на три года лидеру румынской ультраправой партии S.O.S. Romania Диане Шошоаке из-за ее поддержки войны.