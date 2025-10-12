Відео
Головна Новини дня США від літа допомагають Україні завдавати удари по РФ ,— FT

США від літа допомагають Україні завдавати удари по РФ ,— FT

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 14:28
Удари України по об'єктах в РФ — США допомагають ЗСУ
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Reuters

США протягом декількох місяців надають підтримку розвідданими Україні для ударів по російській енергетиці. Мета полягає у тому, щоб послабити економіку Кремля і примусити Путіна сісти за стіл переговорів.

Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на власні джерела.

Читайте також:

США надає розвіддані Україні

Джерела видання кажуть, що інформація від американської розвідки допомогла завдати ударів по важливих об'єктах, зокрема нафтопереробних заводах далеко за лінією фронту.

За словами інформаторів видання, американська підтримка "посилилася із середини літа і стала вирішальною у допомозі Україні в проведенні атак, від яких Білий дім Джо Байдена відмовляв".

"Ця раніше не повідомлена підтримка посилилася з середини літа і стала вирішальною у допомозі Україні в проведенні атак, від яких Білий дім Джо Байдена відмовляв. Удари Києва призвели до зростання цін на енергоносії в Росії та змусили Москву скоротити експорт дизельного пального та імпортувати пальне", — йдеться у матеріалі FT.

Джерела видання стверджують, що американська розвідка не лише передавала українській стороні загальні дані, а й допомагала формувати маршрути, висоту, час та інші параметри місій — інформація, яка дозволяє безпілотникам дальнього радіуса дії уникати російських систем ППО. За словами одного зі співрозмовників, Вашингтон брав "тісну" участь у всіх етапах планування.

Обмін розвідданими дозволив Україні краще картографувати російську протиповітряну оборону і планувати маршрути ударів — а в серпні-вересні темп атак по нафтогазовій інфраструктурі Росії "різко зріс".

"Темп ударів України по російських нафтогазових об'єктах і трубопроводах, які є основою військових зусиль Москви, різко зріс у серпні та вересні. Збитки змусили Москву скоротити експорт дизельного пального та збільшити залежність від імпортного пального", — констатує FT.

Водночас у матеріалі підкреслюється, що США офіційно не визнавали прямої участі в ударах, а інформація базується на свідченнях поінформованих осіб. Джерела також припускають, що зміна підходу з боку американської адміністрації була спричинена зростаючим розчаруванням у відносинах з Москвою і бажанням послабити можливості РФ фінансувати війну.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський розповів про результат розмови з американським лідером Дональдом Трампом.

А також ми писали, що Володимир Зеленський відреагував на посилення атак по Україні з боку Росії та закликав партнерів не послаблювати тиску на країну-агресорку.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
