Україна
Росія випустила 3100 БпЛА за тиждень — Зеленський зробив заяву

Росія випустила 3100 БпЛА за тиждень — Зеленський зробив заяву

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 11:57
Росія атакує енергетику та цивільних — Зеленський озвучив кількість атак за тиждень
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський відреагував на посилення російських атак по Україні, зокрема по об'єктах критичної інфраструктури та цивільному населенню. Глава держави наголосив на важливості не зменшувати санкції проти країни-агресорки.

Про це український президент написав у своєму Telegram у неділю, 12 жовтня.

Читайте також:

Зеленський зробив заяву щодо атак РФ по Україні

Як повідомив президент, протягом минулого тижня російська армія випустила по українським містам понад 3100 БпЛА, а також майже сотню ракет.

"Росія продовжує повітряний терор наших міст і громад, посилює удари по нашій енергетиці. Аморальність злочинів така, що кожного дня росіяни вбивають наших людей. Вчора в Костянтинівці авіабомбою було вбито дитину у храмі. Загалом лише за цей тиждень проти України застосували понад 3100 дронів, 92 ракети й близько 1360 КАБів", — сказав Зеленський.

Наразі в деяких регіонах досі триває ліквідація ворожих атак, а постраждалим надається необхідна допомога.

Зеленський наголосив, що такі дії Кремля доводять те, що світ має лише посилювати тиск на країну-агресорку.

"Москва дозволяє собі ескалацію ударів і відверто користується тим, що світ сконцентрований на тому, щоб забезпечити мир на Близькому Сході. Саме тому не можна дозволяти жодного послаблення тиску. Санкції, тарифи, спільні дії щодо покупців російської нафти, які фінансують цю війну, — все має залишатися на столі. І саме це може відкрити шлях до тривалого миру для Європи. Світ може гарантувати це паралельно з миротворчим процесом на Близькому Сході", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський розповів, яка ситуація із відновленням електропостачання після обстрілів з боку РФ.

А також президент України поділився результатами розмови з американським лідером Дональдом Трампом.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
