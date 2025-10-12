Видео
Россия выпустила 3100 БпЛА за неделю — Зеленский сделал заявление

Дата публикации 12 октября 2025 11:57
Россия атакует энергетику и гражданских — Зеленский озвучил количество атак за неделю
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на усиление российских атак по Украине, в частности по объектам критической инфраструктуры и гражданскому населению. Глава государства подчеркнул важность не уменьшать санкции против страны-агрессора.

Об этом украинский президент написал в своем Telegram в воскресенье, 12 октября.

Читайте также:

Зеленский сделал заявление относительно атак РФ по Украине

Как сообщил президент, в течение прошлой недели российская армия выпустила по украинским городам более 3100 БПЛА, а также почти сотню ракет.

"Россия продолжает воздушный террор наших городов и общин, усиливает удары по нашей энергетике. Аморальность преступлений такова, что каждый день россияне убивают наших людей. Вчера в Константиновке авиабомбой был убит ребенок в храме. Всего только за эту неделю против Украины применили более 3100 дронов, 92 ракеты и около 1360 КАБов", — сказал Зеленский.

Сейчас в некоторых регионах до сих пор продолжается ликвидация вражеских атак, а пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Зеленский отметил, что такие действия Кремля доказывают то, что мир должен только усиливать давление на страну-агрессора.

"Москва позволяет себе эскалацию ударов и откровенно пользуется тем, что мир сконцентрирован на том, чтобы обеспечить мир на Ближнем Востоке. Именно поэтому нельзя позволять никакого ослабления давления. Санкции, тарифы, совместные действия в отношении покупателей российской нефти, которые финансируют эту войну, — все должно оставаться на столе. И именно это может открыть путь к длительному миру для Европы. Мир может гарантировать это параллельно с миротворческим процессом на Ближнем Востоке", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал, какова ситуация с восстановлением электроснабжения после обстрелов со стороны РФ.

А также президент Украины поделился результатами разговора с американским лидером Дональдом Трампом.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
