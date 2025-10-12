Удары Украины по объектам в РФ — США помогают ВСУ

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

США в течение нескольких месяцев оказывают поддержку разведанными Украине для ударов по российской энергетике. Цель в том, чтобы ослабить экономику Кремля и заставить Путина сесть за стол переговоров.

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на собственные источники.

США предоставляет разведданные Украине

Источники издания говорят, что информация от американской разведки помогла нанести удары по важным объектам, в частности нефтеперерабатывающим заводам, далеко за линией фронта.

По словам информаторов издания, американская поддержка "усилилась с середины лета и стала решающей в помощи Украине в проведении атак, от которых Белый дом Джо Байдена отговаривал".

"Эта ранее не сообщенная поддержка усилилась с середины лета и стала решающей в помощи Украине в проведении атак, от которых Белый дом Джо Байдена отговаривал. Удары Киева привели к росту цен на энергоносители в России и заставили Москву сократить экспорт дизельного топлива и импортировать топливо", — говорится в материале FT.

Источники издания утверждают, что американская разведка не только передавала украинской стороне общие данные, а и помогала формировать маршруты, высоту, время и другие параметры миссий — информация, которая позволяет беспилотникам дальнего радиуса действия избегать российских систем ПВО. По словам одного из собеседников, Вашингтон принимал "тесное" участие во всех этапах планирования.

Обмен разведданными позволил Украине лучше картографировать российскую противовоздушную оборону и планировать маршруты ударов — а в августе-сентябре темп атак по нефтегазовой инфраструктуре России "резко возрос".

"Темп ударов Украины по российским нефтегазовым объектам и трубопроводам, которые являются основой военных усилий Москвы, резко возрос в августе и сентябре. Убытки заставили Москву сократить экспорт дизельного топлива и увеличить зависимость от импортного топлива", — констатирует FT.

В то же время в материале подчеркивается, что США официально не признавали прямого участия в ударах, а информация базируется на показаниях информированных лиц. Источники также предполагают, что изменение подхода со стороны американской администрации было вызвано растущим разочарованием в отношениях с Москвой и желанием ослабить возможности РФ финансировать войну.

