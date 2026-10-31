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США: у Москві можливий інцидент із масовими жертвами

Ua ru
31 жовтня 2026 17:33
Загроза масових жертв у Москві: посольство США попередило громадян Андрій Корзун/wikipedia
Музей-заповідник "Царицино". Фото: Андрій Корзун/wikipedia

Посольство США в Москві 31 жовтня опублікувало попередження щодо небезпеки, яке стосується музею-заповідника "Царицино". У дипмісії зазначили, що уряд Сполучених Штатів координує заходи реагування з відповідними органами влади Росії.

Про це повідомили в Посольстві США в Російській Федерації, передає Новини.LIVE.

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Які рекомендації дали громадянам США

"Посольству США в Москві стало відомо про достовірну загрозу того, що сьогодні, 31 жовтня, на території музею-заповідника "Царицино" в Москві за адресою: вулиця Дольська, 1, може статися подія, яка призведе до масових жертв".

Американська дипмісія також оприлюднила перелік додаткових заходів безпеки. Зокрема, громадянам порадили стежити за ситуацією навколо себе, переглянути особистий план безпеки, тримати мобільні телефони зарядженими та мати при собі документи, що посвідчують особу.

Крім того, американцям у Росії рекомендували стежити за повідомленнями місцевих ЗМІ та зареєструватися в програмі Smart Traveler Enrollment Program (STEP), щоб отримувати сповіщення про безпеку та здоров'я.

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Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 30 жовтня через загрозу безпілотників у Москві тимчасово обмежували роботу чотирьох аеропортів. За підрахунками RBC-Ukraine, тоді скасували 223 авіарейси, а ще 233 затримали. Мер столиці РФ Сергій Собянін заявив, що в напрямку Московського регіону нібито летіли 862 безпілотники.

Також Новини.LIVE писали про те, що 23 жовтня біля входу до консульського відділення посольства України у Вашингтоні виявили підозрілий предмет. Через це працівників і відвідувачів дипломатичної установи евакуювали, а територію навколо неї оточили. Після перевірки американські правоохоронці встановили, що предмет не становить загрози.

США Москва інцидент жертви посольство
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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