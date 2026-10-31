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Главная Новости дня США: в Москве возможен инцидент с многочисленными жертвами

США: в Москве возможен инцидент с многочисленными жертвами

Ua ru
31 октября 2026 17:33
Угроза массовых жертв в Москве: посольство США предупредило граждан Андрей Корзун/Википедия
Музей-заповедник «Царицино». Фото: Андрей Корзун/wikipedia

31 октября посольство США в Москве опубликовало предупреждение об опасности, касающееся музея-заповедника "Царицино". В дипмиссии отметили, что правительство Соединённых Штатов координирует меры реагирования с соответствующими органами власти России.

Об этом сообщили в Посольстве США в Российской Федерации, передает Новини.LIVE.

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Какие рекомендации дали гражданам США

"Посольству США в Москве стало известно о достоверной угрозе того, что сегодня, 31 октября, на территории музея-заповедника "Царицино" в Москве по адресу: улица Дольская, 1, может произойти событие, которое приведет к массовым жертвам".

Американская дипломатическая миссия также обнародовала перечень дополнительных мер безопасности. В частности, гражданам посоветовали следить за ситуацией вокруг себя, пересмотреть личный план безопасности, держать мобильные телефоны заряженными и иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Кроме того, американцам в России рекомендовали следить за сообщениями местных СМИ и зарегистрироваться в программе Smart Traveler Enrollment Program (STEP), чтобы получать уведомления о безопасности и здоровье.

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Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 30 октября из-за угрозы беспилотников в Москве временно ограничили работу четырех аэропортов. По подсчетам RBC-Ukraine, тогда отменили 223 авиарейса, а еще 233 задержали. Мэр столицы РФ Сергей Собянин заявил, что в направлении Московского региона якобы летели 862 беспилотника.

Также Новини.LIVE писали о том, что 23 октября у входа в консульское отделение посольства Украины в Вашингтоне обнаружили подозрительный предмет. Из-за этого сотрудников и посетителей дипломатического учреждения эвакуировали, а территорию вокруг него оцепили. После проверки американские правоохранители установили, что предмет не представляет угрозы.

США Москва инцидент жертвы посольство
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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