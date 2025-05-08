США та РФ обговорюють відновлення постачань СПГ у Європу

Газопровід "Північний Потік". Ілюстративне фото: ember-energy

Офіційні особи США та Росії обговорюють можливість допомоги відновлення продажів російського газу до Європи. Раніше країни континенту скоротили імпорт сировини після вторгнення Росії в Україну.

Про це пише Reuters у четвер, 8 травня.

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Постачання газу до Європи

Європа скоротила імпорт російського газу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, що призвело до збитків експортера "Газпром" у розмірі 7 мільярдів доларів у 2023 році.

У матеріалі йдеться, що президент США Дональд Трамп виступає за мир в Україні, підвищуючи перспективи "відлиги" в газових відносинах.

За словами джерел, близьких до переговорів, кажуть, відновлення ролі Москви на газовому ринку ЄС "може допомогти закріпити" мирну угоду з президентом Росії Володимиром Путіним.

В той час як більша частина Європи шукає альтернативні джерела постачання, деякі покупці залишилися, і представники галузі вважають, що після укладення мирної угоди їх може стати ще більше.

Що стосується Росії, то найсильніше по її економіці вдарила саме втрата більшої частини європейського газового ринку три роки тому. Наразі вона задовольняє лише 19% європейського попиту у порівнянні з 40%.

В основному це відбувається за рахунок скрапленого природного газу, який постачається через Туреччину газопроводом "Турецький потік".

Аналітики припускають, що участь Вашингтона у відновленні газових постачань може допомогти Москві "зорієнтуватися" в політичній опозиції в більшій частині Європи.

За словами джерел, зокрема, в Білому домі, участь також була б вигідна Вашингтону, оскільки це дасть змогу бачити і, можливо, контролювати обсяги російського газу.

Спецпосланник США Стів Віткофф і уповноважений Путіна з питань інвестицій Кирило Дмитрієв проводили розмови про газ в рамках мирних переговорів щодо України.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що "Газпром" розгляне можливість продажу газу в Європу, якщо новий власник візьме під контроль газову мережу між Росією і Європою.

Хто зараз купує російський газ

Наразі серед країн, які все ще купують російський СПГ — Угорщина і Словаччина, які отримують його через газопровід "Турецький потік".

Також за довгостроковими контрактами з російським "Новатеком" отримують газ Бельгія, Франція, Нідерланди та Іспанія.

Reuters пише, що на переговорах обговорюється можливість участі американських інвесторів у газопроводі "Північний потік", який з'єднує Росію і Німеччину, або в тому, що проходить через Україну, або в самому "Газпромі".

Американські компанії можуть виступати в ролі покупців "Газпрому", які постачатимуть його в Європу, аби "пом'якшити європейську політичну опозицію" до відновлення постачань.

Раніше Bloomberg писало, що країнам ЄС запропонують повністю заборонити постачання російського газу.

А Трамп висловився щодо вибуху на російських газопроводах "Північний потік".