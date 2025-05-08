США и РФ обсуждают возобновление поставок СПГ в Европу

Газопровод "Северный Поток". Иллюстративное фото: ember-energy

Официальные лица США и России обсуждают возможность помощи возобновления продаж российского газа в Европу. Ранее страны континента сократили импорт сырья после вторжения России в Украину.

Об этом пишет Reuters в четверг, 8 мая.

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Поставки газа в Европу

Европа сократила импорт российского газа после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, что привело к убыткам экспортера "Газпром" в размере 7 миллиардов долларов в 2023 году.

В материале говорится, что президент США Дональд Трамп выступает за мир в Украине, повышая перспективы "оттепели" в газовых отношениях.

По словам источников, близких к переговорам, говорят, восстановление роли Москвы на газовом рынке ЕС "может помочь закрепить" мирное соглашение с президентом России Владимиром Путиным.

В то время как большая часть Европы ищет альтернативные источники поставок, некоторые покупатели остались, и представители отрасли считают, что после заключения мирного соглашения их может стать еще больше.

Что касается России, то сильнее всего по ее экономике ударила именно потеря большей части европейского газового рынка три года назад. Сейчас она удовлетворяет лишь 19% европейского спроса по сравнению с 40%.

В основном это происходит за счет сжиженного природного газа, который поставляется через Турцию по газопроводу "Турецкий поток".

Аналитики предполагают, что участие Вашингтона в восстановлении газовых поставок может помочь Москве "сориентироваться" в политической оппозиции в большей части Европы.

По словам источников, в частности, в Белом доме, участие также было бы выгодно Вашингтону, поскольку это позволит видеть и, возможно, контролировать объемы российского газа.

Спецпосланник США Стив Уиткофф и уполномоченный Путина по вопросам инвестиций Кирилл Дмитриев проводили разговоры о газе в рамках мирных переговоров по Украине.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что "Газпром" рассмотрит возможность продажи газа в Европу, если новый владелец возьмет под контроль газовую сеть между Россией и Европой.

Кто сейчас покупает российский газ

Сейчас среди стран, которые все еще покупают российский СПГ — Венгрия и Словакия, которые получают его через газопровод "Турецкий поток".

Также по долгосрочным контрактам с российским "Новатэком" получают газ Бельгия, Франция, Нидерланды и Испания.

Reuters пишет, что на переговорах обсуждается возможность участия американских инвесторов в газопроводе "Северный поток", который соединяет Россию и Германию, или в том, что проходит через Украину, или в самом "Газпроме".

Американские компании могут выступать в роли покупателей "Газпрома", которые будут поставлять его в Европу, чтобы "смягчить европейскую политическую оппозицию" к возобновлению поставок.

Ранее Bloomberg писало, что странам ЕС предложат полностью запретить поставки российского газа.

А Трамп высказался относительно взрыва на российских газопроводах "Северный поток".