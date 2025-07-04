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Головна Новини дня США святкують 249-річчя незалежності — яким був шлях до свободи

США святкують 249-річчя незалежності — яким був шлях до свободи

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Дата публікації: 4 липня 2025 07:21
День Незалежності США 4 липня — американці святкують 249 років незалежності
Американці святкують День незалежності. Фото: AFP

У п'ятницю, 4 липня, Сполучені Штати Америки відзначають головне державне свято — День незалежності. По всій країні проходять паради, салюти, фестивалі та сімейні пікніки під національними прапорами.

Новини.LIVE зібрали історичну довідку про День незалежності США.

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249 років незалежності США

Саме цього дня, у 1776 році, Другий Континентальний конгрес затвердив Декларацію незалежності — відокремлення північноамериканських колоній від Великої Британії.

Документ проголосив головні принципи американської демократії: усі люди є рівними, а життя, свобода та прагнення щастя — їхні невід’ємні права.

Хоча перші святкування відбулися вже через рік після ухвалення декларації, традиція набула масового характеру лише після війни 1812 року. Відтоді щороку 4 липня стало символом єдності, незалежності та патріотизму.

День незалежності США
Американський прапор над будинком. Фото: Reuters

Феєрверки — улюблена традиція

Традиція святкувати День незалежності США феєрверками бере початок ще з часів заснування країни. Її запропонував один із "батьків-засновників" і другий президент США Джон Адамс.

У листі до своєї дружини Ебігейл 3 липня 1776 року він висловив переконання, що незалежність Америки має відзначатися урочисто — парадами, виставами, іграми, святковими салютами, дзвонами, вогнищами та ілюмінаціями — і так щороку, назавжди.

День незалежності США
Фєрверки у День незалежності. Фото: Reuters

Дискусія, що триває століттями

Цікаво, що Джон Адамс, який згодом став другим президентом США, наполягав, що справжня незалежність була здобута 2 липня — саме тоді Конгрес проголосував за відповідну резолюцію.

І хоча декларацію було офіційно прийнято 4 липня, Адамс ніколи не святкував цей день і принципово не відвідував урочистості.

Іронічно, що він та автор Декларації незалежності Томас Джефферсон пішли з життя в один день — 4 липня 1826 року, у 50-ту річницю ухвалення історичного документа.

День незалежності США
Американці святкують День незалежності у Нью-Йорку. Фото: Yahoo News

Свято прапорів та родинної єдності

Сьогодні майже кожен американський дім прикрашений зірково-смугастим прапором. Їх можна побачити не лише на урядових будівлях, а й у вікнах кафе, на автомобілях і навіть на одязі.

День незалежності в США — не лише святкова дата. Це щорічне нагадування про ціну свободи, силу демократії та національну єдність, що сформували сучасну Америку. Наступного року країна святкуватиме свій 250-й ювілей.

День незалежності США
Американські родини на пікніку у День Незалежності. Фото: The Washington Post

Нагадаємо, у Вашингтоні відбувся військовий парад з нагоди 250-річчя створення армії США.

Раніше ми розповідали, як грузини святкують День незалежності.

США свята Дональд Трамп День Незалежності Америка
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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