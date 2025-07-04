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Главная Новости дня США празднуют 249-летие независимости — каким был путь к свободе

США празднуют 249-летие независимости — каким был путь к свободе

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Дата публикации 4 июля 2025 07:21
День Независимости США 4 июля — американцы празднуют 249 лет независимости
Американцы празднуют День независимости. Фото: AFP

В пятницу, 4 июля, Соединенные Штаты Америки отмечают главный государственный праздник — День независимости. По всей стране проходят парады, салюты, фестивали и семейные пикники под национальными флагами.

Новини.LIVE собрали историческую справку о Дне независимости США.

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249 лет независимости США

Именно в этот день, в 1776 году, Второй Континентальный конгресс утвердил Декларацию независимости — отделение североамериканских колоний от Великобритании.

Документ провозгласил главные принципы американской демократии: все люди равны, а жизнь, свобода и стремление к счастью — их неотъемлемые права.

Хотя первые празднования состоялись уже через год после принятия декларации, традиция приобрела массовый характер только после войны 1812 года. С тех пор ежегодно 4 июля стало символом единства, независимости и патриотизма.

День незалежності США
Американский флаг над домом. Фото: Reuters

Фейерверки — любимая традиция

Традиция праздновать День независимости США фейерверками берет начало еще со времен основания страны. Ее предложил один из "отцов-основателей" и второй президент США Джон Адамс.

В письме к своей жене Эбигейл 3 июля 1776 года он выразил убеждение, что независимость Америки должна отмечаться торжественно — парадами, представлениями, играми, праздничными салютами, колоколами, кострами и иллюминациями — и так каждый год, навсегда.

День незалежності США
Фейерверки в День независимости. Фото: Reuters

Дискуссия, которая длится веками

Интересно, что Джон Адамс, который впоследствии стал вторым президентом США, настаивал, что настоящая независимость была получена 2 июля — именно тогда Конгресс проголосовал за соответствующую резолюцию.

И хотя декларация была официально принята 4 июля, Адамс никогда не праздновал этот день и принципиально не посещал торжества.

Иронично, что он и автор Декларации независимости Томас Джефферсон ушли из жизни в один день — 4 июля 1826 года, в 50-ю годовщину принятия исторического документа.

День незалежності США
Американцы празднуют День независимости в Нью-Йорке. Фото: Yahoo News

Праздник флагов и семейного единства

Сегодня почти каждый американский дом украшен звездно-полосатым флагом. Их можно увидеть не только на правительственных зданиях, но и в окнах кафе, на автомобилях и даже на одежде.

День независимости в США — не только праздничная дата. Это ежегодное напоминание о цене свободы, силе демократии и национальном единстве, которые сформировали современную Америку. В следующем году страна будет праздновать свой 250-й юбилей.

День незалежності США
Американские семьи на пикнике в День Независимости. Фото: The Washington Post

Напомним, в Вашингтоне состоялся военный парад по случаю 250-летия создания армии США.

Ранее мы рассказывали, как грузины празднуют День независимости.

США праздники Дональд Трамп День Независимости Америка
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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