День Независимости США 4 июля — американцы празднуют 249 лет независимости

США празднуют 249-летие независимости — каким был путь к свободе
В пятницу, 4 июля, Соединенные Штаты Америки отмечают главный государственный праздник — День независимости. По всей стране проходят парады, салюты, фестивали и семейные пикники под национальными флагами.
Новини.LIVE собрали историческую справку о Дне независимости США.
249 лет независимости США
Именно в этот день, в 1776 году, Второй Континентальный конгресс утвердил Декларацию независимости — отделение североамериканских колоний от Великобритании.
Документ провозгласил главные принципы американской демократии: все люди равны, а жизнь, свобода и стремление к счастью — их неотъемлемые права.
Хотя первые празднования состоялись уже через год после принятия декларации, традиция приобрела массовый характер только после войны 1812 года. С тех пор ежегодно 4 июля стало символом единства, независимости и патриотизма.
Фейерверки — любимая традиция
Традиция праздновать День независимости США фейерверками берет начало еще со времен основания страны. Ее предложил один из "отцов-основателей" и второй президент США Джон Адамс.
В письме к своей жене Эбигейл 3 июля 1776 года он выразил убеждение, что независимость Америки должна отмечаться торжественно — парадами, представлениями, играми, праздничными салютами, колоколами, кострами и иллюминациями — и так каждый год, навсегда.
Дискуссия, которая длится веками
Интересно, что Джон Адамс, который впоследствии стал вторым президентом США, настаивал, что настоящая независимость была получена 2 июля — именно тогда Конгресс проголосовал за соответствующую резолюцию.
И хотя декларация была официально принята 4 июля, Адамс никогда не праздновал этот день и принципиально не посещал торжества.
Иронично, что он и автор Декларации независимости Томас Джефферсон ушли из жизни в один день — 4 июля 1826 года, в 50-ю годовщину принятия исторического документа.
Праздник флагов и семейного единства
Сегодня почти каждый американский дом украшен звездно-полосатым флагом. Их можно увидеть не только на правительственных зданиях, но и в окнах кафе, на автомобилях и даже на одежде.
День независимости в США — не только праздничная дата. Это ежегодное напоминание о цене свободы, силе демократии и национальном единстве, которые сформировали современную Америку. В следующем году страна будет праздновать свой 250-й юбилей.
Напомним, в Вашингтоне состоялся военный парад по случаю 250-летия создания армии США.
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