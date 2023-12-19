США побоюються дій Росії - пояснення влади

Представник Держдепу США Метью Міллер. Фото: state.gov

Представник Державного департаменту США Метью Міллер висловив тривогу щодо агресивних дій Росії. За його словами, країна-агресор не зупиниться в Україні і йтиме далі.

Про це Міллер повідомив у ході пресконференції, пише пресслужба Держдепу США.

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Побоювання США щодо дій Росії

Представник Держдепу зазначив, що підтримка України з боку США та їхніх союзників є ключовим елементом у прагненні стримати подальші амбіції Росії.

Міллер згадав, що президент США Джо Байден висловлювався про необхідність допомагати Україні, оскільки існує побоювання, що російський президент Володимир Путін не зупиниться в Україні, якщо йому вдасться повністю її завоювати і приєднати до РФ. Також Міллер зазначив, що європейські країни поділяють такі побоювання.

Міллер особливо підкреслив, що однією з ключових причин, які спонукали Фінляндію приєднатися до НАТО і Швеції до членства в альянсі, були саме ці обставини.

Нагадаємо, що у США хочуть конфіскувати активи Росії , щоб змусити країну припинити війну. Зараз резерви Центрального банку Росії заморожені на суму 300 мільярдів доларів у країнах Заходу.

Окрім того, Єврокомісія схвалила план використання заморожених активів РФ на користь України. У відомстві вважають, що саме ці кошти слід використати для відновлення нашої держави.