США опасаются действий России - объяснение властей

Представитель Госдепа США Мэтью Миллер. Фото: state.gov

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер выразил тревогу относительно агрессивных действий России. По его словам, страна-агрессор не остановиться на Украине и пойдет дальше.

Об этом Миллер сообщил в ходе пресс-конференции, пишет пресс-служба Госдепа США.

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Опасения США по поводу действий России

Представитель Госдепа указал, что поддержка Украины со стороны США и их союзников является ключевым элементом в стремлении сдержать дальнейшие амбиции России.

Миллер упомянул, что президент США Джо Байден высказывался о необходимости помогать Украине, так как существует опасение, что российский президент Владимир Путин не остановится на Украине, если ему удастся ее полностью завоевать и присоединить к РФ. Также Миллер отметил, что европейские страны разделяют подобные опасения.

Миллер особо подчеркнул, что одной из ключевых причин, побудивших Финляндию присоединиться к НАТО и Швецию стремиться к членству в альянсе, были именно эти обстоятельства.

Напомним, что в США хотят конфисковать активы России, чтобы заставить страну прекратить войну. В настоящее время резервы Центрального банка России заморожены на сумму 300 миллиардов долларов в странах Запада.

Кроме того, Еврокомиссия одобрила план использования замороженных активов РФ в пользу Украины. В ведомстве считают, что именно эти средства нужно использовать для восстановления нашего государства.