Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрСмакКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня США скасували санкції щодо АЕС в Угорщині, яку будує Росія

США скасували санкції щодо АЕС в Угорщині, яку будує Росія

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 16:48
США скасували санкції проти будівництва АЕС в Угорщині
Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Сполучені Штати Америки скасували санкції проти атомної електростанції "Пакш" в Угорщині. Її будує компанія "Росатом".

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у Facebook у неділю, 29 червня.

Реклама
Читайте також:

Розширення АЕС в Угорщині

Сіярто зазначив, що за президентства Джо Байдена Сполучені Штати Америки ухвалили низку політичних рішень, які, на його думку, створили для Угорщини "вкрай складну ситуацію".

Серед них він назвав запровадження санкцій, що стосуються проєкту будівництва атомної електростанції в Пакші.

"На щастя, з січня в Білому домі в Вашингтоні перебуває президент, який вважає Угорщину своїм другом. У зв'язку з цим американський уряд скасував санкції, пов'язані з інвестиціями в атомну електростанцію в Пакші", — сказав Сіярто.

Сіярто подякував Трампу та адміністрації США. За його словами, таке рішення "гарантує Угорщині безпечне енергопостачання в довгостроковій перспективі та збереження результатів зниження комунальних тарифів".

Нагадаємо, 27 червня український лідер Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти РФ та виробників ударних безпілотників типу Shahed.

А в ЄС заявили, що санкційний тиск на Росію буде збережений і посилений, однак лідерам поки не вдалося узгодити зміст 18-го пакета.

США санкції Дональд Трамп Угорщина Атомна електростанція Петер Сіярто
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації