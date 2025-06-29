США скасували санкції проти будівництва АЕС в Угорщині

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Сполучені Штати Америки скасували санкції проти атомної електростанції "Пакш" в Угорщині. Її будує компанія "Росатом".

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у Facebook у неділю, 29 червня.

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Сіярто зазначив, що за президентства Джо Байдена Сполучені Штати Америки ухвалили низку політичних рішень, які, на його думку, створили для Угорщини "вкрай складну ситуацію".

Серед них він назвав запровадження санкцій, що стосуються проєкту будівництва атомної електростанції в Пакші.

"На щастя, з січня в Білому домі в Вашингтоні перебуває президент, який вважає Угорщину своїм другом. У зв'язку з цим американський уряд скасував санкції, пов'язані з інвестиціями в атомну електростанцію в Пакші", — сказав Сіярто.

Сіярто подякував Трампу та адміністрації США. За його словами, таке рішення "гарантує Угорщині безпечне енергопостачання в довгостроковій перспективі та збереження результатів зниження комунальних тарифів".

Нагадаємо, 27 червня український лідер Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти РФ та виробників ударних безпілотників типу Shahed.

А в ЄС заявили, що санкційний тиск на Росію буде збережений і посилений, однак лідерам поки не вдалося узгодити зміст 18-го пакета.