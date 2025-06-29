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Главная Новости дня США отменили санкции против АЭС в Венгрии, которую строит Россия

США отменили санкции против АЭС в Венгрии, которую строит Россия

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 16:48
США отменили санкции против строительства АЭС в Венгрии
Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Соединенные Штаты Америки отменили санкции против атомной электростанции "Пакш" в Венгрии. Ее строит компания "Росатом".

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Facebook в воскресенье, 29 июня.

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Сийярто отметил, что при президентстве Джо Байдена Соединенные Штаты Америки приняли ряд политических решений, которые, по его мнению, создали для Венгрии "крайне сложную ситуацию".

Среди них он назвал введение санкций, касающихся проекта строительства атомной электростанции в Пакше.

"К счастью, с января в Белом доме в Вашингтоне находится президент, который считает Венгрию своим другом. В связи с этим американское правительство отменило санкции, связанные с инвестициями в атомную электростанцию в Пакши", — сказал Сийярто.

Сийярто поблагодарил Трампа и администрацию США. По его словам, такое решение "гарантирует Венгрии безопасное энергоснабжение в долгосрочной перспективе и сохранение результатов снижения коммунальных тарифов".

Напомним, 27 июня украинский лидер Владимир Зеленский ввел новые санкции против РФ и производителей ударных беспилотников типа Shahed.

А в ЕС заявили, что санкционное давление на Россию будет сохранено и усилено, однако лидерам пока не удалось согласовать содержание 18-го пакета.

США санкции Дональд Трамп Венгрия Атомная электростанция Петер Сиярто
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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