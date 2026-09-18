США скасували санкції проти "Лакокраски" та "Беллесбумпрома"

Олександр Лукашенко. Фото: білоруські ЗМІ

Міністерство фінансів США виключило дві білоруські компанії — "Лакокраску" та "Беллесбумпром" — із санкційного списку SDN. Відповідні зміни опублікувало Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) 17 вересня.

Про це повідомляється на офіційному сайті міністерства, передає Новини.LIVE.

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США змінили санкційний список щодо Білорусі

До переліку виключених компаній увійшла "Лакокраска" — підприємство з міста Ліда Гродненської області, яке спеціалізується на виробництві лакофарбових матеріалів. Компанія випускає, зокрема, фарби, лаки та інші матеріали, які використовуються у промисловості, будівництві, енергетиці та для дорожньої розмітки.

Другою компанією став концерн "Беллесбумпром" — державне підприємство, яке об'єднує організації деревообробної, меблевої та целюлозно-паперової промисловості. До структури концерну входять близько 50 організацій, а його підприємства виробляють деревну, паперову та меблеву продукцію.

Обидві структури вилучили саме зі списку SDN у межах оновлення санкцій щодо Білорусі. Санкційна програма США щодо Білорусі передбачає обмеження, запроваджені на підставі кількох правових актів, зокрема указів президента США та законодавства.

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