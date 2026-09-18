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Главная Новости дня США отменили санкции против двух белорусских компаний

США отменили санкции против двух белорусских компаний

Ua ru
18 сентября 2026 12:48
США отменили санкции в отношении "Лакокраски" и "Беллесбумпрома"
Александр Лукашенко. Фото: белорусские СМИ

Министерство финансов США исключило две белорусские компании — "Лакокраску" и "Беллесбумпром" — из санкционного списка SDN. Соответствующие изменения были опубликованы Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) 17 сентября.

Об этом сообщается на официальном сайте министерства, передает Новини.LIVE.

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США изменили санкционный список в отношении Беларуси

В перечень исключенных компаний вошла "Лакокраска" — предприятие из города Лида Гродненской области, специализирующееся на производстве лакокрасочных материалов. Компания выпускает, в частности, краски, лаки и другие материалы, которые используются в промышленности, строительстве, энергетике и для дорожной разметки.

Второй компанией стал концерн "Беллесбумпром" — государственное предприятие, объединяющее организации деревообрабатывающей, мебельной и целлюлозно-бумажной промышленности. В структуру концерна входят около 50 организаций, а его предприятия производят древесную, бумажную и мебельную продукцию.

Обе структуры были исключены именно из списка SDN в рамках обновления санкций в отношении Беларуси. Санкционная программа США в отношении Беларуси предусматривает ограничения, введенные на основании нескольких правовых актов, в частности указов президента США и законодательства.

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Минфин США Беларусь экономика санкции
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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