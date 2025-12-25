Стенограма зустрічей Путіна і Буша-молодшого — що говорили про Україну і НАТО

Володимир Путін. Фото: Reuters

Національний архів безпеки США через суд домігся розсекречення та оприлюднення стенограм зустрічей російського диктатора Володимира Путіна з колишнім президентом США Джорджем Бушем-молодшим за 2001-2008 роки. Особливу увагу в розмовах приділяли Україні та НАТО.

Стенограми опублікували на сайті Національного архіву безпеки США.

Реклама

Читайте також:

Що Путін та Буш-молодший говорити про Україну та НАТО

Як повідомляє Архів, документи були отримані за судовим позовом до Бібліотеки Буша і містять ключові фрагменти закритих переговорів. Зокрема, під час останньої зустрічі в Сочі у квітні 2008 року Путін прямо заявив Бушу, що вступ України до НАТО є для Росії неприйнятним.

"Це створює наступні проблеми для Росії. Це створює загрозу розгортання військових баз і нових військових систем поблизу Росії. Це створює невизначеність і загрози для нас. І, покладаючись на антинатовські сили в Україні, Росія працюватиме над тим, щоб позбавити НАТО можливості розширення", — сказав Путін, попередивши, що через внутрішні розбіжності країна може "просто розколотися".

У розмовах кремлівський диктатор неодноразово намагався представити Україну як "штучну державу", створену за радянських часів, та стверджував, що значна частина її населення нібито сприймає НАТО як ворожу організацію.

"Україна — дуже складна держава. Це не нація, створена природним шляхом. Це штучна держава, створена ще за радянських часів", — заявляв він.

Водночас документи показують, наскільки кардинально змінилися відносини між США та Росією за два президентські терміни Буша. Після терактів 11 вересня 2001 року Буш називав Путіна надійним партнером.

"Ви та людина, яку я хотів би бачити поруч із собою в окопі", — говорив він російському президенту.

Путін у відповідь намагався вписати війну в Чечні в глобальну боротьбу з тероризмом, заявляючи, що чеченські бойовики були "учнями Бен Ладена". Однак уже під час другого терміну Буша напруга різко зросла — Кремль жорстко критикував плани США щодо системи протиракетної оборони в Європі та відкрито погрожував відповіддю.

"За декілька хвилин весь наш ядерний потенціал опиниться в небі", — сказав Путін 2008 року.

У відповідь Буш-мололдший сказав: "Я розумію".

Нагадаємо, раніше розвідка США повідомила про наміри Путіна захопилои країни колишнього СРСР.

А також президент України Володимир Зеленський пояснив, навіщо Кремль поширює міфи про НАТО.