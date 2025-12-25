Видео
Україна
США раскрыли разговоры Путина и Буша — что говорили об Украине

США раскрыли разговоры Путина и Буша — что говорили об Украине

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 15:23
Стенограмма встреч Путина и Буша-младшего — что говорили об Украине и НАТО
Владимир Путин. Фото: Reuters

Национальный архив безопасности США через суд добился рассекречивания и обнародования стенограмм встреч российского диктатора Владимира Путина с бывшим президентом США Джорджем Бушем-младшим за 2001-2008 годы. Особое внимание в разговорах уделяли Украине и НАТО.

Стенограммы опубликовали на сайте Национального архива безопасности США.

Читайте также:

Что Путин и Буш-младший говорили об Украине и НАТО

Как сообщает Архив, документы были получены по судебному иску к Библиотеке Буша и содержат ключевые фрагменты закрытых переговоров. В частности, во время последней встречи в Сочи в апреле 2008 года Путин прямо заявил Бушу, что вступление Украины в НАТО является для России неприемлемым.

"Это создает следующие проблемы для России. Это создает угрозу развертывания военных баз и новых военных систем вблизи России. Это создает неопределенность и угрозы для нас. И, полагаясь на антинатовские силы в Украине, Россия будет работать над тем, чтобы лишить НАТО возможности расширения", — сказал Путин, предупредив, что из-за внутренних разногласий страна может "просто расколоться".

В разговорах кремлевский диктатор неоднократно пытался представить Украину как "искусственное государство", созданное в советское время, и утверждал, что значительная часть ее населения якобы воспринимает НАТО как враждебную организацию.

"Украина — очень сложное государство. Это не нация, созданная естественным путем. Это искусственное государство, созданное еще в советское время", — заявлял он.

В то же время документы показывают, насколько кардинально изменились отношения между США и Россией за два президентских срока Буша. После терактов 11 сентября 2001 года Буш называл Путина надежным партнером.

"Вы тот человек, которого я хотел бы видеть рядом с собой в окопе", — говорил он российскому президенту.

Путин в ответ пытался вписать войну в Чечне в глобальную борьбу с терроризмом, заявляя, что чеченские боевики были "учениками Бен Ладена". Однако уже во время второго срока Буша напряжение резко возросло — Кремль жестко критиковал планы США по системе противоракетной обороны в Европе и открыто угрожал ответом.

"Через несколько минут весь наш ядерный потенциал окажется в небе", — сказал Путин в 2008 году.

В ответ Буш-младший сказал: "Я понимаю".

Напомним, ранее разведка США сообщила о намерениях Путина захватить страны бывшего СССР.

А также президент Украины Владимир Зеленский объяснил, зачем Кремль распространяет мифы о НАТО.

россия США владимир путин НАТО Украина Джордж Буш-младший
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
