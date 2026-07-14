США розпочали третю поспіль ніч ударів по Ірану: Трамп назвав мету

Дональд Трамп. Reuters

Ткач Едуард редактор стрічки новин

У ніч на 14 липня США знову почали завдавати ударів по Ірану, і це вже третя поспіль ніч атак. Водночас президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що зіткнення відбуваються через контроль над Ормузькою протокою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Центрального командування США (CENTCOM) у соцмережі Х та трансляцію виступу Трампа.

Що відомо про нові удари США по Ірану

"Сьогодні... Центральне командування США за вказівкою головнокомандувача розпочало третю ніч поспіль ударів по Ірану. Ці удари й надалі завдаватимуть серйозної шкоди іранським силам і послаблять їхню здатність атакувати мирних жителів та комерційні судна в Ормузькій протоці", — йдеться в заяві CENTCOM.

Паралельно президент США Дональд Трамп знову поспілкувався з журналістами в Овальному кабінеті. Він сказав, що США в кінцевому підсумку контролюватимуть Ормузьку протоку.

"Сьогодні ввечері ми атакуємо їх і позбавляємо їх усіх можливостей щодо протоки, Ормузької протоки, і я думаю, що зрештою ми просто візьмемо все під контроль", — сказав Трамп.

На запитання про те, як довго, на його думку, триватиме війна, він відповів, що, на його думку, конфлікт розвивається дуже швидко.

Також Трамп сказав, що "вчора" між США та Іраном "була домовленість" і "все вже було вирішено". Однак потім Тегеран розірвав цю домовленість, оскільки виявив, що в ній є щось, "що їм не сподобалося".

До речі, ввечері 13 липня в CENTCOM заявили, що починаючи з 14 липня о 16:00 (за київським часом о 23:00) війська США відновлять блокаду іранських портів.

Що кажуть в Ірані та не тільки

Тим часом Іран заявив, що завдав ударів по американських військових об’єктах у Кувейті за допомогою дронів, а також випустив крилаті ракети по американському військово-морському судну, про що пише CNN з посиланням на іранські ЗМІ.

Згідно із заявою Ірану, дрон завдав ударів по системах зв’язку, паливних баках, зенітному ракетному комплексу Patriot, спостережній вежі та складу боєприпасів на території, яку Іран назвав американською військовою базою в Кувейті.

Паралельно в Міноборони ОАЕ повідомили у X, що два танкери ОАЕ "Момбаса" та "Бахія" зазнали атаки іранських крилатих ракет. У результаті обстрілу загинув один член екіпажу, а 8 осіб отримали поранення.

Також організація із забезпечення морської торгівлі Великої Британії (UKMTO) повідомила, що їй надійшло повідомлення про інцидент із танкером за 40 морських миль на північ від міста Калхат (Оман).

Що відомо про інші атаки США на Іран

Як повідомляли Новини.LIVE, в ніч на 13 липня США також завдали серії ударів по Ірану. І під час цієї атаки американські війська вперше застосували морські дрони-камікадзе.

Також ми писали, що під час атаки в ніч на 9 липня США атакували в Ірані залізничний міст, який з'єднує Росію та Китай. Москва та Пекін використовували його для торгівлі.