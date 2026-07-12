Іран закрив Ормузьку протоку: про рішення Тегерана

Ормузька протока. Фото: Reuters

Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану заявили про тимчасове закриття Ормузької протоки. Рішення нібито діятиме до припинення "втручання" США в регіон.

Про це пише The Times of Israel, передає Новини.LIVE.

Тегеран заявив про попереджувальний постріл по судну

Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції Ірану оголосили про закриття Ормузької протоки до подальшого повідомлення.

Як повідомляють державні ЗМІ Ірану, рішення ухвалили після того, як іранські сили здійснили попереджувальний постріл по судну, яке, за їхніми словами, намагалося пройти водним шляхом за "несанкціонованим" маршрутом.

У заяві зазначається, що після пострілу судно зупинилося.

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Іранська сторона також заявила, що жодному судну не дозволять перетинати протоку. У Тегерані попередили, що будь-які дії "ворога", які будуть використані як привід для "помилки", отримають "жорстку відповідь".

Ормузька протока є одним із найважливіших морських маршрутів у світі, через який проходять значні обсяги транспортування нафти та газу. Вона розташована між Іраном та Оманом і з’єднує Перську затоку з Оманською затокою.

Новини.LIVE писали, що на півдні Ірану пролунали вибухи в кількох стратегічно важливих районах. За повідомленнями місцевих джерел, під удар потрапили військові об’єкти, а системи протиповітряної оборони намагалися відбити атаку.

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 9 липня за київським часом США завдали чергової серії ударів по Ірану. Це сталося після атаки Тегерана на три торгові судна в Ормузькій протоці 7 липня. Під час повторного удару американські сили також уразили залізничний міст, що з’єднує Росію та Китай.