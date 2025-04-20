Пентагон проведе ротацію військових США у Східній Європі

США проведуть ротацію 6 тисяч військових у Східній Європі
У Пентагоні оголосили про ротацію 6 000 американських військових у країнах Східної Європи. Відомо, що вона є плановою.
Про це повідомляє DW з посиланням на заяву Пентагона.
Ротація військових США у Східній Європі
У відомстві зазначили, що третя бронетанкова бригада першої піхотної дивізії прибуде до Європи на заміну першій бронетанковій бригаді третьої піхотної дивізії, серед військових якої декілька бійців нещодавно загинули під час навчань у Литві.
Також очікується, що перша бронетанкова бригада першої піхотної дивізії змінить у Європі третю бронетанкову бригаду першої бронетанкової дивізії.
Це запланована ротація у межах операції Atlantic Resolve, яку США та НАТО здійснюють з 2014 року. Військовослужбовців направляють на дев’ятимісячну службу до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та країн Балтії.
Зазвичай чисельність однієї армійської бригади США становить від 3 до 5 тисяч осіб.
Нагадаємо, США повідомили про планове переміщення техніки та особового складу з Ясьонки в Польщі.
Раніше у Литві загинули чотири американських військових під час навчань. Вони перебували в потонулій бронемашині.
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