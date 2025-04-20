Пентагон проведет ротацию военных США в Восточной Европе

Американские военные. Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez

В Пентагоне объявили о ротации 6 000 американских военных в странах Восточной Европы. Известно, что она является плановой.

Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление Пентагона.

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Ротация военных США в Восточной Европе

В ведомстве отметили, что третья бронетанковая бригада первой пехотной дивизии прибудет в Европу на замену первой бронетанковой бригаде третьей пехотной дивизии, среди военных которой несколько бойцов недавно погибли во время учений в Литве.

Также ожидается, что первая бронетанковая бригада первой пехотной дивизии сменит в Европе третью бронетанковую бригаду первой бронетанковой дивизии.

Это запланированная ротация в рамках операции Atlantic Resolve, которую США и НАТО осуществляют с 2014 года. Военнослужащих направляют на девятимесячную службу в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и страны Балтии.

Обычно численность одной армейской бригады США составляет от 3 до 5 тысяч человек.

Напомним, США сообщили о плановом перемещении техники и личного состава из Ясенки в Польше.

Ранее в Литве погибли четверо американских военных во время учений. Они находились в утонувшей бронемашине.