Пентагон проведет ротацию военных США в Восточной Европе

США проведут ротацию 6 тысяч военных в Восточной Европе
В Пентагоне объявили о ротации 6 000 американских военных в странах Восточной Европы. Известно, что она является плановой.
Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление Пентагона.
Ротация военных США в Восточной Европе
В ведомстве отметили, что третья бронетанковая бригада первой пехотной дивизии прибудет в Европу на замену первой бронетанковой бригаде третьей пехотной дивизии, среди военных которой несколько бойцов недавно погибли во время учений в Литве.
Также ожидается, что первая бронетанковая бригада первой пехотной дивизии сменит в Европе третью бронетанковую бригаду первой бронетанковой дивизии.
Это запланированная ротация в рамках операции Atlantic Resolve, которую США и НАТО осуществляют с 2014 года. Военнослужащих направляют на девятимесячную службу в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и страны Балтии.
Обычно численность одной армейской бригады США составляет от 3 до 5 тысяч человек.
Напомним, США сообщили о плановом перемещении техники и личного состава из Ясенки в Польше.
Ранее в Литве погибли четверо американских военных во время учений. Они находились в утонувшей бронемашине.
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