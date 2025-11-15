Ядерні випробування США — коли проведуть

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка проведе ядерні випробування, оскільки їх теж проводять інші країни. За його словами, вони відбудуться "досить скоро".

Про це Дональд Трамп сказав під час спілкування з журналістами на борту літака 14 листопада.

Ядерні випробування США

Трамп розповів, що США мають у своєму арсеналі більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна. Друге місце посідає Росія, а на третьому — Китай. Водночас він вважає, що КНР та Китай вже за чотири-п'ять років можуть наздогнати Америку.

"Я той, хто потужності ядерної зброї відремонтував і побудував, і я ненавидів це робити, але у мене не було вибору, тому що інші держави її мають", — сказав американський президент.

Крім того, він зазначив, що ядерні випробування у США будуть вже "досить скоро". Водночас він наполягає на ідеї про те, аби Росія та Китай скоротили кількість ядерної зброї. Трамп вважає, що потрібно провести зустріч.

"Потрібно провести зустріч, на якій будуть присутні представники трьох провідних країн, щоб скоротити кількість ядерної зброї. Це було б чудово", — підкреслив президент США.

Нагадаємо, 30 жовтня Дональд Трамп заявив, що США розпочнуть ядерні випробування і дав наказав Міністерству війни.

А 1 листопада Трамп зробив нову заяву про ядерні випробування. Він зазначив, якщо інші країни їх проводять, тоді і США робитимуть це.