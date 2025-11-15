Ядерные испытания США — когда проведут

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка проведет ядерные испытания, поскольку их тоже проводят другие страны. По его словам, они состоятся "довольно скоро".

Об этом Дональд Трамп сказал во время общения с журналистами на борту самолета 14 ноября.

Реклама

Читайте также:

Ядерные испытания США

Трамп рассказал, что США имеют в своем арсенале больше ядерного оружия, чем любая другая страна. Второе место занимает Россия, а на третьем — Китай. В то же время он считает, что КНР и Китай уже через четыре-пять лет могут догнать Америку.

"Я тот, кто мощности ядерного оружия отремонтировал и построил, и я ненавидел это делать, но у меня не было выбора, потому что другие государства его имеют", — сказал американский президент.

Кроме того, он отметил, что ядерные испытания в США будут уже "довольно скоро". В то же время он настаивает на идее о том, чтобы Россия и Китай сократили количество ядерного оружия. Трамп считает, что нужно провести встречу.

"Нужно провести встречу, на которой будут присутствовать представители трех ведущих стран, чтобы сократить количество ядерного оружия. Это было бы замечательно", — подчеркнул президент США.

Напомним, 30 октября Дональд Трамп заявил, что США начнут ядерные испытания и дал приказ Министерству войны.

А 1 ноября Трамп сделал новое заявление о ядерных испытаниях. Он отметил, если другие страны их проводят, тогда и США будут делать это.