Допомога Україні — США проведуть перевірки витрат

США проаналізують усю допомогу Україні — деталі від Рубіо
Державний секретар Марко Рубіо заявив, що США проведуть аналіз усієї допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Генеральні інспектори перевірять усі витрати.
Відповідна заява опублікована на сайті Державного департаменту США.
США проведуть аналіз допомоги Україні
Рубіо розповів, що США проаналізують всю допомогу Україні. За його словами, цим займуться генеральні інспектори, які розглянуть усі витрати.
"Якщо ми коли-небудь виявимо незаконне привласнення або маніпуляції, то ми обов'язково цим займемося", — наголосив держсекретар США.
Водночас він додав, що зараз головна мета Америки — припинити бойові дії між Росією та Україною. Рубіо підкреслив, що Вашингтон надав Києву "надзвичайну допомогу", але тепер війна має закінчитися.
"Немає військового вирішення цієї війни. Вона закінчується тільки переговорним врегулюванням, і що швидше вона закінчиться, то менше людей загине, то менше грошей буде витрачено і то менше буде руйнувань", — заявив Рубіо.
Нагадаємо, Росія зламала тисячі камер спостереження на прикордонних переходах та залізничних станціях і стежила за поставками зброї в Україну. Зловмисники проникли у 10 000 камер.
Водночас 6 травня ЗМІ повідомляли, хто ухвалив рішення про зупинку допомоги від США для України.
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