Допомога Україні — США проведуть перевірки витрат

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Державний секретар Марко Рубіо заявив, що США проведуть аналіз усієї допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Генеральні інспектори перевірять усі витрати.

Відповідна заява опублікована на сайті Державного департаменту США.

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США проведуть аналіз допомоги Україні

Рубіо розповів, що США проаналізують всю допомогу Україні. За його словами, цим займуться генеральні інспектори, які розглянуть усі витрати.

"Якщо ми коли-небудь виявимо незаконне привласнення або маніпуляції, то ми обов'язково цим займемося", — наголосив держсекретар США.

Водночас він додав, що зараз головна мета Америки — припинити бойові дії між Росією та Україною. Рубіо підкреслив, що Вашингтон надав Києву "надзвичайну допомогу", але тепер війна має закінчитися.

"Немає військового вирішення цієї війни. Вона закінчується тільки переговорним врегулюванням, і що швидше вона закінчиться, то менше людей загине, то менше грошей буде витрачено і то менше буде руйнувань", — заявив Рубіо.

Нагадаємо, Росія зламала тисячі камер спостереження на прикордонних переходах та залізничних станціях і стежила за поставками зброї в Україну. Зловмисники проникли у 10 000 камер.

Водночас 6 травня ЗМІ повідомляли, хто ухвалив рішення про зупинку допомоги від США для України.